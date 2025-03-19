Trabzonlu Vatandaşın Ekrem İmamoğlu İsyanı: ''Sünnetçisini Bulsalar Onu da İptal Edecekler''

Mehmet Pehlivan'ın ilettiği mesajda Ekrem İmamoğlu 'Bu süreçten güçlenerek çıkacağız.' dedi.

'Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.''