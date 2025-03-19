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Trabzonlu Vatandaşın Ekrem İmamoğlu İsyanı: ''Sünnetçisini Bulsalar Onu da İptal Edecekler''

Trabzonlu Vatandaşın Ekrem İmamoğlu İsyanı: ''Sünnetçisini Bulsalar Onu da İptal Edecekler''

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 17:56 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 18:00

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Alınan kararın ardından ülkenin dört bir yanından halk sokağa dökülerek karara isyan etti. Bazı yerlerde tatsız olaylar yaşanırken Trabzon'da bir vatandaşın tepkisi güldürdü. 

Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasına dikkat çeken vatandaş. 'Ekrem İmamoğlu'nun sünnetçisini arıyorlar bulursalar onu da iptal edecekler.' dedi.

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Geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi, 2020 yılında Cimer'e yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi, 2020 yılında Cimer'e yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu henüz bu karara itiraz edememişken, sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu ile bilikte pek çok kişi de gözaltına alındı.

Gözaltı süreci devam ederken Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Gözaltı süreci devam ederken Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Mehmet Pehlivan'ın ilettiği mesajda Ekrem İmamoğlu 'Bu süreçten güçlenerek çıkacağız.' dedi. 

'Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.''

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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