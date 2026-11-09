İzmir'deki Fabrika Patlamasından Görüntüler Ortaya Çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, 'Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi.' diye konuştu.

İzmir Valiliği patlamayla ilgili açıklama yaptı. Valilik, '3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir' dedi.