İzmir'deki Fabrika Patlamasından Görüntüler Ortaya Çıktı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında patlamayla birlikte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Valiliği 3 kişinin yaşamını yitirdiğini; 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Enkaz altında 10 kişinin kaldığı belirtildi. Fabrikadan görüntüler ortaya çıktı.
İzmir'de fabrikada patlama meydana geldi: 3 ölü, 14 yaralı. 10 kişi enkaz altında.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:
Fabrikadan görüntüler:
Fabrikadan görüntüler:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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