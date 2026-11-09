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İzmir'deki Fabrika Patlamasından Görüntüler Ortaya Çıktı

İzmir'deki Fabrika Patlamasından Görüntüler Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 13:45
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İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında patlamayla birlikte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Valiliği 3 kişinin yaşamını yitirdiğini; 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Enkaz altında 10 kişinin kaldığı belirtildi. Fabrikadan görüntüler ortaya çıktı.

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İzmir'de fabrikada patlama meydana geldi: 3 ölü, 14 yaralı. 10 kişi enkaz altında.

İzmir'de fabrikada patlama meydana geldi: 3 ölü, 14 yaralı. 10 kişi enkaz altında.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker,  'Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi.' diye konuştu.

İzmir Valiliği patlamayla ilgili açıklama yaptı. Valilik, '3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:
twitter.com

'İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. 

Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir.

Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 

Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin.'

Fabrikadan görüntüler:

Fabrikadan görüntüler:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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