Polis Müdahalesi Sürerken Rahat Tavırlarıyla Dikkat Çeken Genç: "Eylemde Bile Relax Olacaksın"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına tepki gösteren İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversite önünde protesto düzenledi. Polis barikatını aşmaya çalışan öğrencilere biber gazı ve copla müdahale edildi. Ancak tüm engellemelere rağmen öğrenciler barikatı aşarak Ana Kapı’ya ulaştı.

Olay anları cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada bir gencin eylem sırasında yaptığı paylaşım viral oldu.