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Polis Müdahalesi Sürerken Rahat Tavırlarıyla Dikkat Çeken Genç: "Eylemde Bile Relax Olacaksın"

Polis Müdahalesi Sürerken Rahat Tavırlarıyla Dikkat Çeken Genç: "Eylemde Bile Relax Olacaksın"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 17:04

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına tepki gösteren İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversite önünde protesto düzenledi. Polis barikatını aşmaya çalışan öğrencilere biber gazı ve copla müdahale edildi. Ancak tüm engellemelere rağmen öğrenciler barikatı aşarak Ana Kapı’ya ulaştı. 

Olay anları cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada bir gencin eylem sırasında yaptığı paylaşım viral oldu.

Kaynak: https://x.com/alperenkrnn/status/1902...
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O anları buradan izleyebilirsiniz👇📹

Görüntülerde bir genç, arkasında polis müdahalesi sürerken son derece rahat tavırlarla kamera karşısına geçerek eylem sırasında cool kalmayı başardı.

Görüntülerde bir genç, arkasında polis müdahalesi sürerken son derece rahat tavırlarla kamera karşısına geçerek eylem sırasında cool kalmayı başardı.

O anları, “Eylemde bile relax olacaksın” notuyla paylaşan genç, sosyal medyada ilgi gördü.

O anları, “Eylemde bile relax olacaksın” notuyla paylaşan genç, sosyal medyada ilgi gördü.

Protestolar devam ederken, sosyal medyada yayılan bu görüntüler eylemin farklı bir yönüyle gündeme oturdu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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azattiq

Z kuşağı eylem yaparsa bu kadar olur işte

kaan ceylan

gülüyor cünkü gülünecek halde hükümet

Fatih Turna

20 sene sonra bu ülkeyi meyve bıçağı ile işgal ederler