CHP Genel Merkezi'nde 'Demokrasi Nöbeti' Başladı: "Yol Arkadaşlarımızı Yedirtmeyiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar, demokrasi nöbeti tutmaya başladı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, burada yaptığı açıklamada, 'Demokrasi nöbetimiz burada devam edecektir. Buradan ayrılmayın. Milletimizin iradesine, demokrasiye, Ekrem Başkanımıza sahip çıkmaya buradan devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.