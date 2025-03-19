Hakkında Gözaltı Kararı Verilen Ekrem İmamoğlu'nun Evinin Önündeki Polis Kalabalığının Görüntüleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde yüzlerce polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nu 'suç örgütü lideri' olarak nitelendirirken, aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.