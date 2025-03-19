Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına "Hukuk" Hatırlatmalı Tepki
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına "Hukuk" Hatırlatmalı Tepki
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterenler arasında. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına hukuku hatırlatarak tepki gösteren Mansur Yavaş, 'Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.' dedi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de Mansur Yavaş'tan geldi.
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"Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ülkenin selası okundu, cenaze namazı kılınıyor.
23 marta kadar eylem yasağı getirildi. Ama paket servis ve kuryeler çalışıyor panik yok 👊😡
ÇKARLAR Bİ MİTİNG YAPARLAR SONRA OTURUP TMMM DE YEMEKLERİNİ YEMEYE DEVAM EDERLER