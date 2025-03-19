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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına "Hukuk" Hatırlatmalı Tepki

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına "Hukuk" Hatırlatmalı Tepki

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2025 - 08:18

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterenler arasında. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına hukuku hatırlatarak tepki gösteren Mansur Yavaş, 'Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.' dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de Mansur Yavaş'tan geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de Mansur Yavaş'tan geldi.

Ekrem İmamoğlu ve beraberinde yüzün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verildi. GÖzlatılar sonrasında tepkiler de gelmeye devam ediyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gözaltılara tepki gösterdi.

"Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır."

"Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır."

Mansur Yavaş, X'ten yaptığı açıklamada hukuk hatırlatması yaptı. 

Yavaş'ın açıklaması şu şekilde: 

'Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.

Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.

Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!

Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Jonathan

Ülkenin selası okundu, cenaze namazı kılınıyor.

moonlight

23 marta kadar eylem yasağı getirildi. Ama paket servis ve kuryeler çalışıyor panik yok 👊😡

VEDAT Kaplan

ÇKARLAR Bİ MİTİNG YAPARLAR SONRA OTURUP TMMM DE YEMEKLERİNİ YEMEYE DEVAM EDERLER