Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltına Alındı
Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltına Alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelindeki operasyonlar genişliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da aralarında olduğu birçok kişi için gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen kişilerden birinin de sanatçı Ercan Saatçi olduğu belirtilirken Saatçi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu özelinde başlatılan operasyonlar genişliyor.
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Gözaltına alınan isimlerden birinin de sanatçı Ercan Saatçi olduğu öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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