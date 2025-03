Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Eşi Dilek İmamoğlu ve Oğlu Selim'den Tepki!

NOW TV mikrofonlarına konuşan Dilek İmamoğlu, 'Sabah sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Kızım evdeydi, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var, bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım 'Ben okula gideceğim, hayatıma devam edeceğim.' dedi. Onu hazırladım okula yolladım. Ekrem Bey hazırlıklarını yaptı. Gelen arkadaşların hepsine buradan tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar, çok nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. Onlar da görevlerini tamamladılar. 07.30 gibi sizin de dediğiniz gibi evden ayrıldılar. Ekrem Bey'le konuştular avukatıyla birlikte, ben o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama zaten ortada dolanan bir sürü kirli bilgiler var. Artık her şeyi bekliyor hale geldik. Dün diploma iptal edildi. Usulsüz bir işlem yapıldı, usulsüz yapılan işlem de usulsüz yapıldı. Diplomanın iptali usulsüz, bugün bunu dünyada kime sorarsanız sorun böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylerler. Saçmalığın ötesi. Hala kağıt üzerinde bir hukuk ülkesiyiz, ne kadar çalışmasa da... Olmaz diyorsunuz, bir bakıyorsunuz yaşıyorsunuz. Bu sabah da yaşananlar onlardan bir tanesi. Önce içeri alıyorlar, sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu da sanırım avukatlar çok iyi şekilde anlatacaklar daha sonra. Bakın hepimiz sosyal medyayı takip ediyoruz. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Örgüt iddialarına sadece gülünür. (Diplomadaki usulsüzlük hakkında) Tamamen iftira! Bizim birbirimizden, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şey yok. Şeffafız. Ekrem Bey bu kadar şeffaf olduğu için ve hayatımızı ortada yaşadığımız için, kendini milletine emanet ediyor. Gün gelecek millet bunun hesabını soracak. Bunu herkes biliyor. Bu kadar adaletsizlik ve hukuksuzluğun karşısında hiç kimse susamayacak.'