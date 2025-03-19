Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Eşi Dilek İmamoğlu ve Oğlu Selim'den Tepki!
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Eşi Dilek İmamoğlu ve Oğlu Selim'den Tepki!
Ekrem İmamoğlu, İsmail Saymaz ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu gözaltı haberlerine tepkiler sürüyor. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da gözaltı haberlerine tepki gösterdi.
Kaynak: NOW TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da gözaltı haberine tepki gösterdi.
Oğlu Selim İmamoğlu ise şu sözleri söyledi:
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın