onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Eşi Dilek İmamoğlu ve Oğlu Selim'den Tepki!

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Eşi Dilek İmamoğlu ve Oğlu Selim'den Tepki!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 09:00

Ekrem İmamoğlu, İsmail Saymaz ve  Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu gözaltı haberlerine tepkiler sürüyor. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da gözaltı haberlerine tepki gösterdi. 

Kaynak: NOW TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı.

Gözaltılar sonrası tepkiler sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepkisini dile getirmişti. Yavaş, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; 

'Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.

Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.

Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!

Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!' demişti.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da gözaltı haberine tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da gözaltı haberine tepki gösterdi.

NOW TV mikrofonlarına konuşan Dilek İmamoğlu, 'Sabah sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Kızım evdeydi, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var, bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım 'Ben okula gideceğim, hayatıma devam edeceğim.' dedi. Onu hazırladım okula yolladım. Ekrem Bey hazırlıklarını yaptı. Gelen arkadaşların hepsine buradan tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar, çok nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. Onlar da görevlerini tamamladılar. 07.30 gibi sizin de dediğiniz gibi evden ayrıldılar. Ekrem Bey'le konuştular avukatıyla birlikte, ben o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama zaten ortada dolanan bir sürü kirli bilgiler var. Artık her şeyi bekliyor hale geldik. Dün diploma iptal edildi. Usulsüz bir işlem yapıldı, usulsüz yapılan işlem de usulsüz yapıldı. Diplomanın iptali usulsüz, bugün bunu dünyada kime sorarsanız sorun böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylerler. Saçmalığın ötesi. Hala kağıt üzerinde bir hukuk ülkesiyiz, ne kadar çalışmasa da... Olmaz diyorsunuz, bir bakıyorsunuz yaşıyorsunuz. Bu sabah da yaşananlar onlardan bir tanesi. Önce içeri alıyorlar, sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu da sanırım avukatlar çok iyi şekilde anlatacaklar daha sonra. Bakın hepimiz sosyal medyayı takip ediyoruz. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Örgüt iddialarına sadece gülünür. (Diplomadaki usulsüzlük hakkında) Tamamen iftira! Bizim birbirimizden, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şey yok. Şeffafız. Ekrem Bey bu kadar şeffaf olduğu için ve hayatımızı ortada yaşadığımız için, kendini milletine emanet ediyor. Gün gelecek millet bunun hesabını soracak. Bunu herkes biliyor. Bu kadar adaletsizlik ve hukuksuzluğun karşısında hiç kimse susamayacak.'

Oğlu Selim İmamoğlu ise şu sözleri söyledi:

Oğlu Selim İmamoğlu ise şu sözleri söyledi:

'Kelimeler kifayetsiz. Sabahın köründe aranarak uyanıyorum. İnternete giremiyorum, sosyal medya kilitli. Hiçbir şeyden haberim yok. Arabamla geliyorum buraya hiçbir şeyden haberim yok, arabamı park ediyorum, koşarak aşağı iniyorum. Yol üstü bir sürü kolluk kuvveti. İçimden diyorum 'Terörist mi almaya geldiniz?' Bu adam bu ülkesi için savaşan, ülkesi için elinden geleni yapan biri. Bir terörist alır gibi sabahın köründe, şafak vaktinde, bu ülkeyi belki de ileride yöneteceğini bildiğiniz bir insanı geliyorsunuz burada evinden alıyorsunuz götürüyorsunuz. Dün diploma kararı da usulsüzdü. Bu şeytanlıktan başka bir şey değil. Gün gelecek devran dönecek ve insanlar Ekrem İmamoğlu'ndan değil, adaletten korkacak.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın