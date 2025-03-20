RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu Yaptırımı: NOW TV, TELE 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye Ceza Yağdı
RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu Yaptırımı: NOW TV, TELE 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye Ceza Yağdı
RTÜK'ten dün yapılan açıklamada kanallara önemli uyarılarda bulunulmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada yayınları titizlikle inceliyoruz diye belirtirken yeni cezaların da yolda olduğunu belirtmişti.
Konuya ilişkin yapılan yayınların ardından dört kanala ceza yağdı! Now TV ve Tele 1'e %3 para cezası kesilirken, Halk TV ve Sözcü TV-Özlem Gürses'e hem %3 para cezası hem de 3 kez yayın durdurma cezası verildi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün RTÜK'ten kanallara uyarı gelmişti.
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Bugün konuya ilişkin olarak RTÜK'ten dört kanala birden ceza geldi.
Cezaları RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı:
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu cezalara ilişkin açıklama yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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