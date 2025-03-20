RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu Yaptırımı: NOW TV, TELE 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye Ceza Yağdı

RTÜK'ten dün yapılan açıklamada kanallara önemli uyarılarda bulunulmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada yayınları titizlikle inceliyoruz diye belirtirken yeni cezaların da yolda olduğunu belirtmişti.

Konuya ilişkin yapılan yayınların ardından dört kanala ceza yağdı! Now TV ve Tele 1'e %3 para cezası kesilirken, Halk TV ve Sözcü TV-Özlem Gürses'e hem %3 para cezası hem de 3 kez yayın durdurma cezası verildi.