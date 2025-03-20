onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu Yaptırımı: NOW TV, TELE 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye Ceza Yağdı

RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu Yaptırımı: NOW TV, TELE 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye Ceza Yağdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.03.2025 - 15:16

RTÜK'ten dün yapılan açıklamada kanallara önemli uyarılarda bulunulmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada yayınları titizlikle inceliyoruz diye belirtirken yeni cezaların da yolda olduğunu belirtmişti.

Konuya ilişkin yapılan yayınların ardından dört kanala ceza yağdı! Now TV ve Tele 1'e %3 para cezası kesilirken, Halk TV ve Sözcü TV-Özlem Gürses'e hem %3 para cezası hem de 3 kez yayın durdurma cezası verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün RTÜK'ten kanallara uyarı gelmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün RTÜK'ten kanallara uyarı gelmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

'Yayınları titizlikle inceliyoruz.' şeklinde uyardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir, diyen Şahin yeni yaptırımların söz konusu olabileceğinin de altını çizdi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi gerektiğini belirten Şahin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci  maddesini hatırlattı: ''Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.' Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir.'

Detaylar:

Bugün konuya ilişkin olarak RTÜK'ten dört kanala birden ceza geldi.

Bugün konuya ilişkin olarak RTÜK'ten dört kanala birden ceza geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yayın yapan Now TV ve Tele 1'e %3 para cezası; Halk TV ve Sözcü TV-Özlem Gürses'e hem %3 para cezası hem de 3 kez yayın durdurma cezası verildi.

Cezaları RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı:

Cezaları RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı:

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu cezalara ilişkin açıklama yaptı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu cezalara ilişkin açıklama yaptı.

X (Twitter) hesabı üzerinden açıklama yapan Mahiroğlu, 

'RTÜK toplantısından yine Halk TV'ye ağır ceza çıktı. Kurt kuzuyu yemeye karar vermiş, bizim afiyet olsun dememizi bekliyorlar.

Biz bin yıllık devlet geleneği olan, demokrasiyi içselleştirmiş bir ülkenin çocuklarıyız. Başka hiçbir yönetim tarzına boyun eğmeyecek yurttaşlarıyız.

Ben ülkeme, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine inanmış bir Türk vatandaşıyım.

Tam da ve sadece o yüzden, ülkem için doğru olan yerde, bayrak direği gibi dimdik duracağım. Tarih önünde hepimiz sorumluyuz. Bizler ölümlüyüz ama neslimiz ölümsüzdür. Torunlarımıza olan sorumluluğum kendime olandan öndedir, büyüktür.

İstiyorlar ki Halk TV yayın yapmasın, sussun, kararsın, trollerin şekillendirdiği medya düzenine uysun. Çok bekleyecekler.

Mülkiyet hakkı kutsaldır ve Halk TV'nin tek borcu halka doğru haber vermek, hakikate ses olmaktır.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
131
30
9
8
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın