Şakir Paşa'nın Torunu, Cevat Şakir ve Aniesi'nin Kızları Mutarra'nın Resmini Paylaştı
Şakir Paşa'nın Torunu, Cevat Şakir ve Aniesi'nin Kızları Mutarra'nın Resmini Paylaştı
NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, Halikarnas Balıkçısı olarak tanıdığımız Cevat Şakir'in genç eşi ve kızıyla beraber ailesinin yanına gelmesiyle yaşananları anlatıyor. Yayınlandığı günden beri başı beladan kurtulmayan dizi yine de sadık izleyici kitlesiyle ilgiyi üzerinde tutuyor. Tarihte gerçekten yer almış kişilerin hayat hikâyesini anlatan dizinin yayınlanmasıyla Şakir Paşa'nın torunu Deniz Kabaağaç, X üzerinden ailesine dair sık sık bilgilendirmeler yapıyor. Kabaaağaç, bu defa Cevat Şakir ve Aniesi'nin kızları Mutarra'nın resmini paylaştı.
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NOW'ın iddialı ama bir kadar da olayı dizisi Şakir Paşa Ailesi gündemden düşmüyor.
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Gerçek bir hikâyeden ilham alan dizi bu açıdan yoğun ilgi görürken dizideki karakterlerin gerçek hayattaki halleri de ayrıca merak ediliyor.
İşte Cevat Şakir ve Aniesi'nin kızları Mutarra'nın Cevat Şakir'in kaleminden çıkan resmi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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