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Şakir Paşa'nın Torunu, Cevat Şakir ve Aniesi'nin Kızları Mutarra'nın Resmini Paylaştı

Şakir Paşa'nın Torunu, Cevat Şakir ve Aniesi'nin Kızları Mutarra'nın Resmini Paylaştı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.03.2025 - 14:49

NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, Halikarnas Balıkçısı olarak tanıdığımız Cevat Şakir'in genç eşi ve kızıyla beraber ailesinin yanına gelmesiyle yaşananları anlatıyor. Yayınlandığı günden beri başı beladan kurtulmayan dizi yine de sadık izleyici kitlesiyle ilgiyi üzerinde tutuyor. Tarihte gerçekten yer almış kişilerin hayat hikâyesini anlatan dizinin yayınlanmasıyla Şakir Paşa'nın torunu Deniz Kabaağaç, X üzerinden ailesine dair sık sık bilgilendirmeler yapıyor. Kabaaağaç, bu defa Cevat Şakir ve Aniesi'nin kızları Mutarra'nın resmini paylaştı.

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NOW'ın iddialı ama bir kadar da olayı dizisi Şakir Paşa Ailesi gündemden düşmüyor.

NOW'ın iddialı ama bir kadar da olayı dizisi Şakir Paşa Ailesi gündemden düşmüyor.

Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan tutun da RTÜK cezalarına kadar Şakir Paşa Ailesi dizisinin gündem olmadığı gün yok. Üstelik bunca karmaşıklığın arasında bir de Şakir Paşa Ailesi'nin platosunda yangın çıkmış ve çekim mekanı sıfırdan inşa edilmişti.

Cevat Şakir ve karısı Aniesi'nin kızları Mutarra'yla İtalya'dan ailesinin yanına dönmesiyle başlayan dizi, sanat camiasına dair önemli isimlerin çocukluk ve gençliğini görmemize de vesile oldu.

Gerçek bir hikâyeden ilham alan dizi bu açıdan yoğun ilgi görürken dizideki karakterlerin gerçek hayattaki halleri de ayrıca merak ediliyor.

Gerçek bir hikâyeden ilham alan dizi bu açıdan yoğun ilgi görürken dizideki karakterlerin gerçek hayattaki halleri de ayrıca merak ediliyor.

Zaten çok ünlü bir aile olan Şakir Paşa Ailesi'nin üyelerinin fotoğraflarını internette rahatlıkla bulabilsek de Cevat Şakir'in Aniesi'yle kızları Mutarra'ya dair bilgi çok az.

X hesabı üzerinden Şakir Paşa Ailesi'ne dair sık sık paylaşımlarda bulunan aile üyelerinden Deniz Kabaağaç, herkesin merak ettiği Mutarra'nın bir resmini paylaştı. Hem de babası Cevat Şakir'in kaleminden çıkan bir resmini!

İşte Cevat Şakir ve Aniesi'nin kızları Mutarra'nın Cevat Şakir'in kaleminden çıkan resmi:

İşte Cevat Şakir ve Aniesi'nin kızları Mutarra'nın Cevat Şakir'in kaleminden çıkan resmi:

İddialara göre Mutarra, Şakir Paşa'nın ölmesi ve Cevat Şakir'in hapse girmesi üzerine annesi Aniesi ile beraber İtalya'ya döndü. Şakir Paşa'nın torunu Deniz Kabaağaç, X hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlarken Cevat Şakir ve Mutarra'nın olaydan sonra neredeyse hiç görüşmediklerini aktardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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