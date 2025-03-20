Şakir Paşa'nın Torunu, Cevat Şakir ve Aniesi'nin Kızları Mutarra'nın Resmini Paylaştı

Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan tutun da RTÜK cezalarına kadar Şakir Paşa Ailesi dizisinin gündem olmadığı gün yok. Üstelik bunca karmaşıklığın arasında bir de Şakir Paşa Ailesi'nin platosunda yangın çıkmış ve çekim mekanı sıfırdan inşa edilmişti.

Cevat Şakir ve karısı Aniesi'nin kızları Mutarra'yla İtalya'dan ailesinin yanına dönmesiyle başlayan dizi, sanat camiasına dair önemli isimlerin çocukluk ve gençliğini görmemize de vesile oldu.