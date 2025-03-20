Nasıl Bitti? Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalini İfşa Ediyoruz!
Nasıl Bitti? Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalini İfşa Ediyoruz!
Kanal D'nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir, yayınlandığı andan itibaren her hafta yeni bir rekora imza atıyor. Rakiplerini solladığı yetmezmiş gibi bir de kendi reyting rekorunu kıran dizi sezonun rakipsiz işi haline geldi. Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlanan Uzak Şehir'de hikâyenin ne yöne ilerleyeceği ve orijinal senaryoya ne kadar sadık kalınacağı bilinmese de Al Hayba'da neler yaşandığını ve herkesin merak ettiği final bölümünü ele aldık. Bakalım Al Hayba'nın finalinde neler olmuş?
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KAYNAK: 12punto
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Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoru kırıyor.
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2017-2020 yılları arasında yayınlanan Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlanan Uzak Şehir, pek çok açıdan bu diziyle benzerlikler taşıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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