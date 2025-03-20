Nasıl Bitti? Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalini İfşa Ediyoruz!

Al Hayba'nın konusunu hatırlayalım:

Hikaye, Lübnan-Suriye sınırındaki dağlık bölgede, kaçakçılığın kanunlardan daha güçlü olduğu topraklarda geçiyor. Burada, Şeyh El Cebel ailesi, nesiller boyu süregelen sert geleneklerle hüküm sürüyor. Silah ve kaçak malların gölgesinde büyüyen bu aile, yalnızca düşmanlarıyla değil, kendi içindeki hesaplaşmalarla da mücadele etmek zorunda.

Uzak Şehir'in konusu da burada:

Kanada’da sakin ve düzenli bir hayat süren Alya, kocası Boran’ın ani ölümüyle sarsılır. Ancak asıl yıkım, Boran’ın vasiyetiyle gelir: Doğduğu topraklarda, Mardin’de toprağa verilmek istemektedir. Alya, kocasını defnettikten sonra geri dönmeyi planlarken, Boran’ın ailesi onu beklenmedik bir gerçekle yüzleştirir: Oğlu artık onların bir parçasıdır ve ona el koymuşlardır. Yabancı olduğu bu dünyada, Alya için mücadele yeni başlar.