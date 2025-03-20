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Nasıl Bitti? Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalini İfşa Ediyoruz!

Nasıl Bitti? Uzak Şehir'in Orijinali Al Hayba'nın Finalini İfşa Ediyoruz!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.03.2025 - 11:44

Kanal D'nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir, yayınlandığı andan itibaren her hafta yeni bir rekora imza atıyor. Rakiplerini solladığı yetmezmiş gibi bir de kendi reyting rekorunu kıran dizi sezonun rakipsiz işi haline geldi. Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlanan Uzak Şehir'de hikâyenin ne yöne ilerleyeceği ve orijinal senaryoya ne kadar sadık kalınacağı bilinmese de Al Hayba'da neler yaşandığını ve herkesin merak ettiği final bölümünü ele aldık. Bakalım Al Hayba'nın finalinde neler olmuş?

DİKKAT! BU İÇERİK BOL MİKTARDA SPOİLER İÇERMEKTEDİR.

KAYNAK: 12punto

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Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoru kırıyor.

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoru kırıyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın enfes uyumunu izlediğimiz dizi, sezonun en sürprizli işi oldu ve tüm rakiplerini bir anda geride bıraktı. Uzak Şehir, her hafta en çok izlenen dizi olurken sosyal medyada da azımsanamayacak bir destek görüyor.

2017-2020 yılları arasında yayınlanan Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlanan Uzak Şehir, pek çok açıdan bu diziyle benzerlikler taşıyor.

2017-2020 yılları arasında yayınlanan Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlanan Uzak Şehir, pek çok açıdan bu diziyle benzerlikler taşıyor.

Al Hayba'nın konusunu hatırlayalım:

Hikaye, Lübnan-Suriye sınırındaki dağlık bölgede, kaçakçılığın kanunlardan daha güçlü olduğu topraklarda geçiyor. Burada, Şeyh El Cebel ailesi, nesiller boyu süregelen sert geleneklerle hüküm sürüyor. Silah ve kaçak malların gölgesinde büyüyen bu aile, yalnızca düşmanlarıyla değil, kendi içindeki hesaplaşmalarla da mücadele etmek zorunda.

Uzak Şehir'in konusu da burada:

Kanada’da sakin ve düzenli bir hayat süren Alya, kocası Boran’ın ani ölümüyle sarsılır. Ancak asıl yıkım, Boran’ın vasiyetiyle gelir: Doğduğu topraklarda, Mardin’de toprağa verilmek istemektedir. Alya, kocasını defnettikten sonra geri dönmeyi planlarken, Boran’ın ailesi onu beklenmedik bir gerçekle yüzleştirir: Oğlu artık onların bir parçasıdır ve ona el koymuşlardır. Yabancı olduğu bu dünyada, Alya için mücadele yeni başlar.

Bu noktadan sonra içerik aşırı spoiler içermeye başlıyor!

Bu noktadan sonra içerik aşırı spoiler içermeye başlıyor!

12punto'nun haberine göre Al Hayba'da Cihan ve Alya karakterlerine karşılık gelen karakterler arasında ilerleyen bölümlerde yakınlaşma yaşanacak. Yani Alya ve Cihan aşkı, Al Hayba'nın gidişatı ele alınırsa gerçekleşecek.

Öte yandan Al Hayba'nın finalinde üzücü bir ölüm yaşanmış. Bizim Cihan olarak izlediğimiz Cebel karakteri, finalde bir çatışmada vurularak ölüyor.

12punto'ya göre Cihan, Alya ve Deniz'i Kanada'ya gönderecek fakat yanlarına gidemeden vurularak ölecek.

Bakalım bu gelişmelerin hangileri Uzak Şehir'de işlenecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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