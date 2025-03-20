Sevilen Dizi Sandık Kokusu Final Yaptı, Seyircilerden Yorum Üstüne Yorum Yağdı
Sevilen Dizi Sandık Kokusu Final Yaptı, Seyircilerden Yorum Üstüne Yorum Yağdı
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekran yolculuğuna veda etti. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk'ün başrollerinde yer aldığı dizi mutlu sonlu finaliyle seyircisine enfes bir bölüm izletti. Haliyle Sandık Kokusu izleyicisinden yorumlar gecikmedi. Sandık Kokusu'nun finaline gelen yorumları sizler için derledik.
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Show TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekranlara veda etti.
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Dizinin final bölümü, karakterlerin hikayelerine mutlu bir sonla nokta koydu.
Ana karakterler, hayatlarında yeni bir sayfa açarak huzuru ve mutluluğu buldu.
Sandık Kokusu'nun finaline gelen yorumları buraya bırakıyoruz:
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Peki, siz Sandık Kokusu'nun finalini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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