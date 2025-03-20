onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sevilen Dizi Sandık Kokusu Final Yaptı, Seyircilerden Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Sevilen Dizi Sandık Kokusu Final Yaptı, Seyircilerden Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Sandık Kokusu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.03.2025 - 09:07

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekran yolculuğuna veda etti. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk'ün başrollerinde yer aldığı dizi mutlu sonlu finaliyle seyircisine enfes bir bölüm izletti. Haliyle Sandık Kokusu izleyicisinden yorumlar gecikmedi. Sandık Kokusu'nun finaline gelen yorumları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekranlara veda etti.

Show TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekranlara veda etti.

İlk bölümünden itibaren dram yüklü hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı anlatımıyla izleyicilerin ilgisini çeken dizi, final bölümüyle de duygusal anlar yaşattı. Peki, final bölümü nasıl geçti ve diziye nasıl bir veda edildi?

Dizinin final bölümü, karakterlerin hikayelerine mutlu bir sonla nokta koydu.

Dizinin final bölümü, karakterlerin hikayelerine mutlu bir sonla nokta koydu.

İhsan ve Gülnaz ile Ayça ve Hakan'ın çifte düğünü, tüm karakterleri bir araya getiren unutulmaz anlardan biri oldu. Düğün sahnesinde herkesin tanışma ve bir araya gelme hikayeleri hatırlanarak nostaljik bir atmosfer yaratıldı. Geçmişte yaşanan acılar, kırgınlıklar ve zorluklar, yerini yeni başlangıçlara bıraktı.

Ana karakterler, hayatlarında yeni bir sayfa açarak huzuru ve mutluluğu buldu.

Ana karakterler, hayatlarında yeni bir sayfa açarak huzuru ve mutluluğu buldu.

Sandık Kokusu, aile bağları, geçmişin yükü ve affetmenin önemi gibi temalara odaklanan bir yapım olarak izleyicinin kalbinde iz bıraktı. Final bölümü, izleyiciler tarafından genel olarak olumlu karşılandı. Diziye hüzünlü bir veda eden izleyiciler, özellikle mutlu son tercihinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, karakterlerin gelişimi ve hikayenin tatmin edici şekilde sonuçlandırılması öne çıktı. Bazı izleyiciler, dizinin birkaç bölüm daha devam etmesini isterken, büyük bir çoğunluk finalin yerinde olduğunu düşündü.

Sandık Kokusu'nun finaline gelen yorumları buraya bırakıyoruz:

Sandık Kokusu'nun finaline gelen yorumları buraya bırakıyoruz:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Peki, siz Sandık Kokusu'nun finalini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın