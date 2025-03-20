Sevilen Dizi Sandık Kokusu Final Yaptı, Seyircilerden Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Sandık Kokusu, aile bağları, geçmişin yükü ve affetmenin önemi gibi temalara odaklanan bir yapım olarak izleyicinin kalbinde iz bıraktı. Final bölümü, izleyiciler tarafından genel olarak olumlu karşılandı. Diziye hüzünlü bir veda eden izleyiciler, özellikle mutlu son tercihinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, karakterlerin gelişimi ve hikayenin tatmin edici şekilde sonuçlandırılması öne çıktı. Bazı izleyiciler, dizinin birkaç bölüm daha devam etmesini isterken, büyük bir çoğunluk finalin yerinde olduğunu düşündü.