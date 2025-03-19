Güldür Güldür Show'dan Ameliyat Masasındaki Stent Pazarlığını Tiye Alan Skeç
Güldür Güldür Show'dan Ameliyat Masasındaki Stent Pazarlığını Tiye Alan Skeç
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show, toplumsal olayları ele alan skeçlerle sık sık gündeme geliyor. Güldür Güldür bu defa, ameliyat masasındaki kalp hastasıyla stent pazarlığı yapan hastane muhasebecisi skandalını ekrana taşıdı. Güldür Güldür Show'un izahı olmayan bir olayın mizahını yaptığı o skeç içeriğimizde!
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Şubat ayının ortasında bir hastaneden yayılan görüntüler gündemde bomba etkisi yaratmıştı.
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Usta gazeteci Uğur Dündar'ın ortaya çıkardığı bu olay hala sıcaklığını korurken Güldür Güldür Show'dan bomba bir gönderme geldi.
Ameliyata alınırken hastane muhasebecisiyle uzun süren pazarlıkların yapıldığı skeci buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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