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Güldür Güldür Show'dan Ameliyat Masasındaki Stent Pazarlığını Tiye Alan Skeç

Güldür Güldür Show'dan Ameliyat Masasındaki Stent Pazarlığını Tiye Alan Skeç

Güldür Güldür
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.03.2025 - 22:22

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show, toplumsal olayları ele alan skeçlerle sık sık gündeme geliyor. Güldür Güldür bu defa, ameliyat masasındaki kalp hastasıyla stent pazarlığı yapan hastane muhasebecisi skandalını ekrana taşıdı. Güldür Güldür Show'un izahı olmayan bir olayın mizahını yaptığı o skeç içeriğimizde!

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Şubat ayının ortasında bir hastaneden yayılan görüntüler gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Şubat ayının ortasında bir hastaneden yayılan görüntüler gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

İstanbul'da kalp krizi geçiren bir hasta, ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken hastane muhasebecisiyle stent pazarlığı yapmak zorunda kalmış ve bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

Haberin detayları burada:

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın ortaya çıkardığı bu olay hala sıcaklığını korurken Güldür Güldür Show'dan bomba bir gönderme geldi.

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın ortaya çıkardığı bu olay hala sıcaklığını korurken Güldür Güldür Show'dan bomba bir gönderme geldi.

Toplumsal olayları ele alan skeçlerle sık sık gündeme gelen Güldür Güldür Show, bu defa söz konusu olayı ele aldı.

Kalp Hastası isimli skecin konusunu şuraya bırakıyoruz:

Güldür Güldür Show'un 397. Bölümünde; Kalp krizi geçiren Paşa, acil ameliyata alınırken hastane muhasebecisi Fikri gelir ve stent seçeneklerini fiyatlarıyla sıralar. Paşa, ameliyat masasında pazarlık yapmak zorunda kalır. Bu absürt pazarlık narkoz ve serum üzerinden de sürer.

Ameliyata alınırken hastane muhasebecisiyle uzun süren pazarlıkların yapıldığı skeci buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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