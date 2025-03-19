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"Sette Egolular Var" Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar ve Leman'ından Ortalığı Karıştıracak Sözler

"Sette Egolular Var" Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar ve Leman'ından Ortalığı Karıştıracak Sözler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.03.2025 - 18:25

Kızılcık Şerbeti'nin iki sevilen oyuncusu Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Zülkar ve Leman karakterlerine hayat veren oyuncular, Kızılcık Şerbeti setindeki en egolu oyuncu hakkında konuşarak ortalığı bir miktar karıştırdı.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kaosun eksik olmadığı bir iş.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kaosun eksik olmadığı bir iş.

Dizinin senaryosu entrika, kaos, ihanet gibi temalar üzerine kurulu olunca seyirci, 3 sezondur asla sıkılmadan bu görsel şöleni izliyor. Şerbo'nun kurgusal kaosu seyircinin entrika ihtiyacını karşılasa da Şerbo setinde de kaos eksik olmuyor gibi. Böyle düşünmemize sebep olan kişiler ise Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar ve Leman karakterlerine hayat veren Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan'dan başkası değil!

Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programına konuk olan ikilinin açıklamaları ortalığı karıştıracak cinsten.

Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programına konuk olan ikilinin açıklamaları ortalığı karıştıracak cinsten.

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın konuğu olan Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan, 'Sette egolu oyuncu var mı?' sorusuna düşünmeden 'Var' yanıtı verdi. İki oyuncunun hızlı yanıtı karşısında sunucular şoke olurken Memili ve Erdoğan, bu konuda açık açık konuştular.

Sunucular "Hiç böyle cevap beklemiyordum" derken Erdoğan ve Memili şu ifadeleri kullandı:

Sunucular "Hiç böyle cevap beklemiyordum" derken Erdoğan ve Memili şu ifadeleri kullandı:

Bahtiyar Memili, 'Kendileri düşünsünler artık kim olduğunu. Bizdeki mevzu başka bir yere taşınıyor sanki popülersin diye, tanınıyorsun diye. Daha böyle bir yukarıdan. Bir durun abi ya.' ifadelerini kullanırken Sevim Erdoğan, 'Diyaloğumuz aşağı yukarı aynı anlaştığımız kişilerle. Muhtemelen aynı kişiyi söylüyoruz. Hiç konuşmadık bu arada. Aramızda dedikodusunu yapmadık.' dedi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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