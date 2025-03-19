"Sette Egolular Var" Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar ve Leman'ından Ortalığı Karıştıracak Sözler

Bahtiyar Memili, 'Kendileri düşünsünler artık kim olduğunu. Bizdeki mevzu başka bir yere taşınıyor sanki popülersin diye, tanınıyorsun diye. Daha böyle bir yukarıdan. Bir durun abi ya.' ifadelerini kullanırken Sevim Erdoğan, 'Diyaloğumuz aşağı yukarı aynı anlaştığımız kişilerle. Muhtemelen aynı kişiyi söylüyoruz. Hiç konuşmadık bu arada. Aramızda dedikodusunu yapmadık.' dedi.