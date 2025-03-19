"Sette Egolular Var" Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar ve Leman'ından Ortalığı Karıştıracak Sözler
"Sette Egolular Var" Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar ve Leman'ından Ortalığı Karıştıracak Sözler
Kızılcık Şerbeti'nin iki sevilen oyuncusu Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Zülkar ve Leman karakterlerine hayat veren oyuncular, Kızılcık Şerbeti setindeki en egolu oyuncu hakkında konuşarak ortalığı bir miktar karıştırdı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, kaosun eksik olmadığı bir iş.
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Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programına konuk olan ikilinin açıklamaları ortalığı karıştıracak cinsten.
Sunucular "Hiç böyle cevap beklemiyordum" derken Erdoğan ve Memili şu ifadeleri kullandı:
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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