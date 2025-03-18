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Survivor Yunus Emre Adada Kaybolmuştu: Meğer Flörtleştiği Rumen Yarışmacıyla Buluşacakmış!

Survivor Yunus Emre Adada Kaybolmuştu: Meğer Flörtleştiği Rumen Yarışmacıyla Buluşacakmış!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.03.2025 - 09:19

Survivor 2025 Türkiye tüm heyecanıyla devam ederken geçtiğimiz bölümde ilginç bir olay yaşandı. Nasıl olduysa yıllardır ilk kez bir yarışmacı Dominik'te kayboldu. Adada kendi kendine dolaşan ve yolu bulamayan kişi Yunus Emre'ydi. Yarışmacı kaybolduğu anlarda görüntülenmeye devam ediyordu. O anlar ekrana verildi. Acil durum alarmı verilmesine neden olan bu olayın perde arkası ise herkesi şaşırttı. Meğer Yunus Emre, Survivor Romanya ekibinden Izabella ile yakınlaşmış. Gece de onu görmeye gitmiş ama yolu kaybedince işler karışmış.

Kaynak: https://www.cnnturk.com/magazin/galer...
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Survivor 2025 Türkiye son hızıyla devam ediyor.

Survivor 2025 Türkiye son hızıyla devam ediyor.

Survivor'da Asena ile verdiği mücadeleyi kaybeden Elif, adaya veda eden son isim oldu. 

Yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf All Star takımı olurken, eleme potasına gönderilen ilk isim de belli oldu. Oylama sonucunda All Star takımından Sedat Kapurtu haftanın ilk eleme adayı olarak seçildi.

Dokunulmazlık oyununun ardından takımlar, büyük önem taşıyan iletişim ödülü için parkura çıktı. Sevdikleriyle görüşme şansı elde etmek isteyen yarışmacılar, kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zorlu geçen karşılaşmanın galibi ise Gönüllüler takımı oldu. İletişim ödülünü kazanan Gönüllüler, aileleriyle konuşarak moral depolama fırsatı yakaladı.

Survivor'ın son bölümünde hiç duyulmamış bir olay yaşandı.

Survivor'ın son bölümünde hiç duyulmamış bir olay yaşandı.

Survivor 2025 Türkiye yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak’ın geçtiğimiz gece adada kaybolduğu ortaya çıktı. Acil durum alarmı verildi. Herkes onu ararken Emre'ye konseyden önce neler olduğu ortaya çıktı. Meğer Emre, Survivor Romanya ekibinden Izabella ile flörtleşiyormuş, gece de onunla buluşmaya çıkmış ama yolu kaybetmiş.

Acun Ilıcalı, konseyde yaşananları anlatırken şu ifadeleri kullandı: 'Yunus Emre, gece yarısı kamptan ayrılıyor. ‘Biraz dolaşacağım’ diyerek uzaklaşıyor ama saatler geçmesine rağmen geri dönmüyor. Tüm ekip ve güvenlik seferber oluyor. Neyse ki sonunda haber geliyor.'

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Yunus Emre ise, Romanyalı yarışmacı Izabella ile tanıştığını ve onunla iletişim kurmaya çalıştığını itiraf etti: 'Bu konuyu çok detaylandırmak istemiyorum ama Izabella ile yedeklerde beklerken tanıştık. Ortak bir dilimiz yoktu ama translate ve el işaretleriyle anlaştık. Konsey alanında birkaç kez karşılaştık.'

Olay gecesi yaşananları anlatan Yunus Emre, arkadaşlarına yalnız kalmak istediğini söyleyerek kamptan ayrıldığını belirtti: 'Poyraz ve Almeda ile oturuyorduk. ‘Biraz yalnız kalmam lazım, beni sorarlarsa ormanda kafa dinliyor dersiniz’ dedim ve ayrıldım. Izabella’nın olduğu adaya geçmek istedim. Sahile vardığımda ıslık çaldım, öksürdüm ama gelen giden olmadı. Yıldızlara bakarken içim geçmiş, bir uyandım ki kimse yok. Geri dönmeye karar verdim ama yarışmanın ekibi beni buldu ve kameralar çoktan kayda girmişti.'

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları Yunus Emre’nin bahsettiği Romanyalı yarışmacının Izabella olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları Yunus Emre’nin bahsettiği Romanyalı yarışmacının Izabella olduğunu öne sürdü.

Blog yazarlığı yapan ve yaklaşık 3 bin takipçisi bulunan Izabella’nın yarışmadan ayrıldığı da gelen bilgiler arasında.

İşte İzabella👇🏻 Siz ne düşünüyorsunuz?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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