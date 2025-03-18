Survivor Yunus Emre Adada Kaybolmuştu: Meğer Flörtleştiği Rumen Yarışmacıyla Buluşacakmış!
Survivor Yunus Emre Adada Kaybolmuştu: Meğer Flörtleştiği Rumen Yarışmacıyla Buluşacakmış!
Kaynak: https://www.cnnturk.com/magazin/galer...
Survivor 2025 Türkiye tüm heyecanıyla devam ederken geçtiğimiz bölümde ilginç bir olay yaşandı. Nasıl olduysa yıllardır ilk kez bir yarışmacı Dominik'te kayboldu. Adada kendi kendine dolaşan ve yolu bulamayan kişi Yunus Emre'ydi. Yarışmacı kaybolduğu anlarda görüntülenmeye devam ediyordu. O anlar ekrana verildi. Acil durum alarmı verilmesine neden olan bu olayın perde arkası ise herkesi şaşırttı. Meğer Yunus Emre, Survivor Romanya ekibinden Izabella ile yakınlaşmış. Gece de onu görmeye gitmiş ama yolu kaybedince işler karışmış.
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Survivor 2025 Türkiye son hızıyla devam ediyor.
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Survivor'ın son bölümünde hiç duyulmamış bir olay yaşandı.
Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları Yunus Emre’nin bahsettiği Romanyalı yarışmacının Izabella olduğunu öne sürdü.
İşte İzabella👇🏻 Siz ne düşünüyorsunuz?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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