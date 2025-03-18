Survivor Yunus Emre Adada Kaybolmuştu: Meğer Flörtleştiği Rumen Yarışmacıyla Buluşacakmış!

Survivor 2025 Türkiye yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak’ın geçtiğimiz gece adada kaybolduğu ortaya çıktı. Acil durum alarmı verildi. Herkes onu ararken Emre'ye konseyden önce neler olduğu ortaya çıktı. Meğer Emre, Survivor Romanya ekibinden Izabella ile flörtleşiyormuş, gece de onunla buluşmaya çıkmış ama yolu kaybetmiş.

Acun Ilıcalı, konseyde yaşananları anlatırken şu ifadeleri kullandı: 'Yunus Emre, gece yarısı kamptan ayrılıyor. ‘Biraz dolaşacağım’ diyerek uzaklaşıyor ama saatler geçmesine rağmen geri dönmüyor. Tüm ekip ve güvenlik seferber oluyor. Neyse ki sonunda haber geliyor.'

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Yunus Emre ise, Romanyalı yarışmacı Izabella ile tanıştığını ve onunla iletişim kurmaya çalıştığını itiraf etti: 'Bu konuyu çok detaylandırmak istemiyorum ama Izabella ile yedeklerde beklerken tanıştık. Ortak bir dilimiz yoktu ama translate ve el işaretleriyle anlaştık. Konsey alanında birkaç kez karşılaştık.'

Olay gecesi yaşananları anlatan Yunus Emre, arkadaşlarına yalnız kalmak istediğini söyleyerek kamptan ayrıldığını belirtti: 'Poyraz ve Almeda ile oturuyorduk. ‘Biraz yalnız kalmam lazım, beni sorarlarsa ormanda kafa dinliyor dersiniz’ dedim ve ayrıldım. Izabella’nın olduğu adaya geçmek istedim. Sahile vardığımda ıslık çaldım, öksürdüm ama gelen giden olmadı. Yıldızlara bakarken içim geçmiş, bir uyandım ki kimse yok. Geri dönmeye karar verdim ama yarışmanın ekibi beni buldu ve kameralar çoktan kayda girmişti.'