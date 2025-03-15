Ece Erken, "Duyduklarımdan Sonra Soğudum" Diyerek Kızılcık Şerbeti Oyuncularına Laf Dokundurdu!

Geçtiğimiz gün yeni bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi oldukça heyecanlı geçti. Dizide imam nikahından kaçan Nursema ile Firaz evlendi. Doğa büyük bir hataya doğru sürükleniyor ve fazlası...

Herkes gibi ünlülerin de Cuma akşamı aktivitesi Kızılcık Şerbeti izlemek. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken de Kızılcık Şerbeti izleyenlerden biriymiş. Ancak dün akşam yayınlanan yeni bölümden yaptığı paylaşımla diziye laf dokundurdu.

Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, Sönmez Sultan Aliye Uzunatağan ve Ömer'i oynayan Barış Kılıç'ın o sahnesini paylaşan Erken, 'Duyduklarımdan sonra soğudum.' diye konuştu. Yaptığı ima sosyal medyada dikkat çekti. Sizce ne demek istemiş olabilir? Gelin, birlikte bakalım...