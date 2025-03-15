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Ece Erken, "Duyduklarımdan Sonra Soğudum" Diyerek Kızılcık Şerbeti Oyuncularına Laf Dokundurdu!

Ece Erken, "Duyduklarımdan Sonra Soğudum" Diyerek Kızılcık Şerbeti Oyuncularına Laf Dokundurdu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 08:56

Geçtiğimiz gün yeni bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi oldukça heyecanlı geçti. Dizide imam nikahından kaçan Nursema ile Firaz evlendi. Doğa büyük bir hataya doğru sürükleniyor ve fazlası... 

Herkes gibi ünlülerin de Cuma akşamı aktivitesi Kızılcık Şerbeti izlemek. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken de Kızılcık Şerbeti izleyenlerden biriymiş. Ancak dün akşam yayınlanan yeni bölümden yaptığı paylaşımla diziye laf dokundurdu.

Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, Sönmez Sultan Aliye Uzunatağan ve Ömer'i oynayan Barış Kılıç'ın o sahnesini paylaşan Erken, 'Duyduklarımdan sonra soğudum.' diye konuştu. Yaptığı ima sosyal medyada dikkat çekti. Sizce ne demek istemiş olabilir? Gelin, birlikte bakalım...

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Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile izleyenlerde büyük heyecan uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile izleyenlerde büyük heyecan uyandırdı.

Geçtiğimiz bölüm Nursema'nın akıbeti ne olacak, sorusu ile baş başa kalmıştık. Herkes Nursema'nın kaçıp Firaz'la evlenip evlenemeyeceğini merak ediyordu. Yeni bölüm ilaç gibi geldi. Nursema ile Firaz evlendi. Doğa yalı dairesini Japonya'ya gidebilmek için ipotek ettirdi. Sonunda ise Kıvılcım, Işıl ve Apo'yu yakaladı. 

Yeni bölümü izleyenler sosyal medyada yorum üstüne yorum yazdı. Ayrıca Kızılcık Şerbeti aynı zamanda ünlülerin de favorisi. Ece Erken de Şerbo izleyicilerinden biriymiş. Ancak bazı şeyler duymuş.

Erken yaptığı paylaşımla, Kızılcık Şerbeti setinde bilmediğimiz bazı şeylerin döndüğünü ima etti.

Erken yaptığı paylaşımla, Kızılcık Şerbeti setinde bilmediğimiz bazı şeylerin döndüğünü ima etti.

tv8'de Nur Tuğba Namlı ile sunduğu Gel Konuşalım programına devam eden Ece Erken, Instagram üzerinden Kızılcık Şerbeti'ne laf dokundurdu. 'Diziyi çok seviyorum o ayrı ama öğrendiklerimden sonra artık soğudum.' diyen Erken, bu videoyu çektiği sırada Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, Sönmez Sultan Aliye Uzunatağan ve Ömer'i oynayan Barış Kılıç'ın sahnesi ekrandaydı. Erken sözlerinin devamında, 'İnsanlara üstten bakan egolu ve çalışanlara kötü davranan kimseyi sevemiyorum.' dedi. 'Lütfen çalışanlarınıza ve ekip arkadaşlarınıza iyi davranın. Sonra çok üzülüyorlar. İşe gidenlerin ayakları geri geri gitmesin.' diyen Erken'in ne demek istediği muallakta kaldı.

Sizce ne söylemek istedi? Yorumlarda buluşalım...

İşte o paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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