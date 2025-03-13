Parayı Bulunca Değişen Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Giydiği Kıyafetlerin Fiyatları da Epey Dalgalanmış!
Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti izleyicisini en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi Doğa karakterinin değişimi. Daha önce hiç maddiyata önem vermeyen bir kadın olan Doğa, son bölümlerde adeta başka birine dönüştü. Bu değişim ise Fatih'le yeniden barıştıktan sonra evlenmelerine vesile olan sürprizle başladı.
Hatırlarsanız Fatih, Doğa'ya sevgililer gününde ev almış ve evin tapusunu da Doğa'ya vermişti. Aniden evlilik kararı alıp minimal bir yalı dairesi olan bu eve taşınan çiftimizden Doğa, bir anda çok değişti. Pahalı ev eşyaları, lüks harcamalar derken Doğa, ilk sezonda gördüğümüzden farklı giyinmeye de başladı. Daha önce hiç önem vermediği şekilde dış görünüşüne önem vermeye başlayan Doğa'nın değişen tarzı kıyafetlerinin fiyatlarına da yansıdı.
Gelin, Kızılcık Şerbeti Doğa'nın ilk bölümden bu yana giydiği kıyafetlere ve değişen fiyat aralığına bir bakalım...
Kaynak: unlulernegiymisss ve kimneredengiymis
Show TV’nin 3 sezondur fırtınalar estiren dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Özellikle Doğa’nın karakterindeki değişim, diziyi başından beri takip edenler için büyük bir soru işareti.
Doğa'nın hem davranışları hem de tarzı epey değişti.
Önceden Ünallar’ın şatafatlı hayatına alışamayan Doğa, şimdi bu hayatın tam ortasında ve bunu hiç yadırgamıyor. Üstelik kıyafetleriyle de bunu gösteriyor.
Doğa sade ve şık olduğu bölümlerde böyle kahve ve krem renklerde bir takım giymişti mesela...
Daha çok spor giyinen Doğa’nın giydiği bu tişört ise 2.399 tl'ymiş
Böyle kazak, pantolon takılan Doğa'mız gitti yerine başkası geldi.
Doğa'yı en sık görmeye alışkın olduğumuz kıyafetlerden biri ceket pantolon olabilir.
Mesela: Zara kazak fiyatı 890 tl, jean fiyatı ise 890tl’dir.
Buyrunuz bir başka Doğa klasiği daha...
Fakat gelin görün ki Doğa son giydiği bu elbise ile Nursema'nın nişanında şovunu yapmıştı.
Bu şık elbisesi ise Lunab markasından ve 15.900 tl.
Doğa artık elbisesiz eteksiz çıkmaz olmuş.
Eskiden evde taytıyla takılan Doğa'mız şimdi şıkır şıkır...
Kom pijama 2.999 tl.
Seize The Day elbise 4.699 tl.
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