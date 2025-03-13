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Parayı Bulunca Değişen Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Giydiği Kıyafetlerin Fiyatları da Epey Dalgalanmış!

Parayı Bulunca Değişen Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Giydiği Kıyafetlerin Fiyatları da Epey Dalgalanmış!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.03.2025 - 19:41

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti izleyicisini en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi Doğa karakterinin değişimi. Daha önce hiç maddiyata önem vermeyen bir kadın olan Doğa, son bölümlerde adeta başka birine dönüştü. Bu değişim ise Fatih'le yeniden barıştıktan sonra evlenmelerine vesile olan sürprizle başladı. 

Hatırlarsanız Fatih, Doğa'ya sevgililer gününde ev almış ve evin tapusunu da Doğa'ya vermişti. Aniden evlilik kararı alıp minimal bir yalı dairesi olan bu eve taşınan çiftimizden Doğa, bir anda çok değişti. Pahalı ev eşyaları, lüks harcamalar derken Doğa, ilk sezonda gördüğümüzden farklı giyinmeye de başladı. Daha önce hiç önem vermediği şekilde dış görünüşüne önem vermeye başlayan Doğa'nın değişen tarzı kıyafetlerinin fiyatlarına da yansıdı. 

Gelin, Kızılcık Şerbeti Doğa'nın ilk bölümden bu yana giydiği kıyafetlere ve değişen fiyat aralığına bir bakalım...

Kaynak: unlulernegiymisss ve kimneredengiymis

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Show TV’nin 3 sezondur fırtınalar estiren dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Show TV’nin 3 sezondur fırtınalar estiren dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Karakterleriyle bağ kurduk, hikayeleriyle duygulandık, sinirlendik, bazen de iç geçirdik. Ancak bir gerçek var ki, ne kadar seversek sevelim bazen dizilerde izleyiciyi üzen bir hikaye değişimi yaşanabiliyor.

Özellikle Doğa’nın karakterindeki değişim, diziyi başından beri takip edenler için büyük bir soru işareti.

Özellikle Doğa’nın karakterindeki değişim, diziyi başından beri takip edenler için büyük bir soru işareti.

İlk sezonda özgürlükçü ve güçlü bir genç kadın olarak izlediğimiz Doğa, zaman içinde bambaşka biri oldu. Bu değişim öylesine keskin ki, eski Doğa’yı neredeyse tanıyamaz hale geldik.

Doğa'nın hem davranışları hem de tarzı epey değişti.

Doğa'nın hem davranışları hem de tarzı epey değişti.

İlk sezonda Fatih’e rest çekerek eğitimini sürdürmek isteyen, diş hekimliği stajı için büyük mücadele veren Doğa, son sezonda okulun adını bile anmaz oldu.

Önceden çocuk bakıcısı fikrine bile mesafeli yaklaşan Doğa, özellikle Heves’in Cemre için İngiliz bir dadı tutma teklifine sert çıkmıştı. “Çocuğuyla İngilizce konuşanlara sinir olurum.” diyen Doğa, nasıl oldu da şimdi Daisy’yi hayatına dahil etti? 

Fatih’le birlikte mütevazı bir daireye taşınmaya razı olan Doğa, şimdi evini lüks eşyalarla donatıyor, gösterişli sofralar kuruyor ve maddiyata fazlasıyla önem veriyor.

Önceden Ünallar’ın şatafatlı hayatına alışamayan Doğa, şimdi bu hayatın tam ortasında ve bunu hiç yadırgamıyor. Üstelik kıyafetleriyle de bunu gösteriyor.

Önceden Ünallar’ın şatafatlı hayatına alışamayan Doğa, şimdi bu hayatın tam ortasında ve bunu hiç yadırgamıyor. Üstelik kıyafetleriyle de bunu gösteriyor.

Doğa'yı biz daha çok sade giyimiyle hatta modern görünen tarzıyla izledik. Açıkçası öyle de sevdik. Doğa ilk bölümlerde daha çok kot pantolon, ceket, basic parçalar, bluzlar ya da takımlar giyiyordu.

Her zaman spor ve şık bir tarzı vardı. Şık bir yemek dışında onu asla abartılı görmedik. Hatta Pembe Hanım'ın ilk bölümlerde dekolteli bulduğu elbisesi bile aşırı göze batmamıştı.

Yani Doğa için gösterişsiz bir giyim tarzı var diyebilirdik ta ki son bölümlere kadar....

Doğa sade ve şık olduğu bölümlerde böyle kahve ve krem renklerde bir takım giymişti mesela...

Doğa sade ve şık olduğu bölümlerde böyle kahve ve krem renklerde bir takım giymişti mesela...

Doğa'nın Pcfg markasından giydiği bu takım ayrı ayrı satılıyor. Blazer ceket 11.999 TL iken pantolon 6.899 TL'ymiş

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Daha çok spor giyinen Doğa’nın giydiği bu tişört ise 2.399 tl'ymiş

Daha çok spor giyinen Doğa’nın giydiği bu tişört ise 2.399 tl'ymiş

Böyle kazak, pantolon takılan Doğa'mız gitti yerine başkası geldi.

Böyle kazak, pantolon takılan Doğa'mız gitti yerine başkası geldi.

İlk bölümlerde Manuka'dan 2.599 tl'ye giyinmiş.

Doğa'yı en sık görmeye alışkın olduğumuz kıyafetlerden biri ceket pantolon olabilir.

Doğa'yı en sık görmeye alışkın olduğumuz kıyafetlerden biri ceket pantolon olabilir.

Perspective markasından 7.799 tl'ye ceket ve 1.799 tl'ye kazak giymiş.

Mesela: Zara kazak fiyatı 890 tl, jean fiyatı ise 890tl’dir.

Mesela: Zara kazak fiyatı 890 tl, jean fiyatı ise 890tl’dir.

Buyrunuz bir başka Doğa klasiği daha...

Buyrunuz bir başka Doğa klasiği daha...

A simple way'den 3.100 tl'ye tşört, ceket Perspective'den 5.849 ve Mavi'den 1.199 tl'ye pantolon giymiş.

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Fakat gelin görün ki Doğa son giydiği bu elbise ile Nursema'nın nişanında şovunu yapmıştı.

Fakat gelin görün ki Doğa son giydiği bu elbise ile Nursema'nın nişanında şovunu yapmıştı.

O elbise Lucentie'den 5.500 tlymiş.

Bu şık elbisesi ise Lunab markasından ve 15.900 tl.

Bu şık elbisesi ise Lunab markasından ve 15.900 tl.

Doğa artık elbisesiz eteksiz çıkmaz olmuş.

Doğa artık elbisesiz eteksiz çıkmaz olmuş.

Massimo Dutti etek 4.250 tl ve kazak 2.750 tl.

Eskiden evde taytıyla takılan Doğa'mız şimdi şıkır şıkır...

Eskiden evde taytıyla takılan Doğa'mız şimdi şıkır şıkır...

İlk bölümlerde Doğa Oysho'dan 1500 tl'ye tayt ve 1200 tl'ye sweat giymiş.

Kom pijama 2.999 tl.

Kom pijama 2.999 tl.
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Seize The Day elbise 4.699 tl.

Seize The Day elbise 4.699 tl.

Siz Doğa'nın değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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