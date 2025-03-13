Parayı Bulunca Değişen Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Giydiği Kıyafetlerin Fiyatları da Epey Dalgalanmış!

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti izleyicisini en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi Doğa karakterinin değişimi. Daha önce hiç maddiyata önem vermeyen bir kadın olan Doğa, son bölümlerde adeta başka birine dönüştü. Bu değişim ise Fatih'le yeniden barıştıktan sonra evlenmelerine vesile olan sürprizle başladı.

Hatırlarsanız Fatih, Doğa'ya sevgililer gününde ev almış ve evin tapusunu da Doğa'ya vermişti. Aniden evlilik kararı alıp minimal bir yalı dairesi olan bu eve taşınan çiftimizden Doğa, bir anda çok değişti. Pahalı ev eşyaları, lüks harcamalar derken Doğa, ilk sezonda gördüğümüzden farklı giyinmeye de başladı. Daha önce hiç önem vermediği şekilde dış görünüşüne önem vermeye başlayan Doğa'nın değişen tarzı kıyafetlerinin fiyatlarına da yansıdı.

Gelin, Kızılcık Şerbeti Doğa'nın ilk bölümden bu yana giydiği kıyafetlere ve değişen fiyat aralığına bir bakalım...

Kaynak: unlulernegiymisss ve kimneredengiymis