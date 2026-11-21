Felsefede buna tekbencilik (solipsizm) deniyor: Kesin olarak bilebildiğimiz tek şey kendi zihnimiz, geri kalan her şey şüpheye açık. Descartes da her şeyden şüphe edip 'Düşünüyorum, öyleyse varım' sonucuna varmıştı, gerçi kendisi tekbenci değildi. Filozofların çoğu bu görüşü reddediyor ama onu kesin biçimde çürüten bir kanıt da bugüne kadar bulunamadı. 🤯