Mezopotamya, yazının kullanıldığı en eski uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Bölgeden yönetim kayıtlarından ticaret belgelerine, astronomik gözlemlerden kralların saltanat yıllarına kadar çok sayıda yazılı kaynak günümüze ulaştı. Ancak bu belgelerdeki tarihler günümüzdeki takvim sistemiyle doğrudan örtüşmüyor.

Örneğin bir tablette bir kralın saltanatının 10. yılı gibi bir ifade yer alabiliyor. Bu kayıt kendi döneminde açık olsa da söz konusu yılın modern takvimde hangi MÖ tarihine karşılık geldiğini belirlemek zor. Bu nedenle araştırmacılar, önemli olayların tarihleri için birbirinden onlarca yıl farklı kronolojiler kullanıyor.