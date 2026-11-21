3.600 Yıllık Sırrın Kritik Parçası Anadolu'da Bulundu: Babil'in Çöküş Tarihini Ele Verdi
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Eski Babil Krallığı'nın ne zaman çöktüğü uzun süredir tartışılıyordu. Arizona Üniversitesi araştırmacıları, Türkiye'deki antik saraylardan çıkarılan ahşap kirişlerin yıllık büyüme halkalarını inceleyerek bu tarih için şimdiye kadarki en güçlü tahminlerden birine ulaştı.
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Kaynak: IFL Science
Mezopotamya'daki yazılı kayıtlarda kullanılan tarihler modern takvimle örtüşmediği için Babil'in çöküşü uzun süre tartışıldı.
Araştırmacılar Kültepe ve Acemhöyük saraylarından çıkarılan ahşapların karbon-14 ölçümlerini kil tabletlerle eşleştirdi.
Sonuçlar MÖ 1587 tarihini destekliyor, ağaç halkaları ise Hititlerin sonuna dair de ipucu veriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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