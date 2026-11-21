2027 asgari ücret zammı için gündemdeki senaryolar yüzde 28,4 ile yüzde 35 arasında değişiyor. En düşük oran, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmininden geliyor. Bu oran asgari ücrete yansıtılırsa çalışanın aylık geliri yaklaşık 7 bin 973 TL artacak. Net ücret 36 bin 48,94 TL, brüt ücret 42 bin 410,52 TL olacak. İşverenin indirimsiz maliyeti ise 52 bin 483,02 TL'ye çıkacak.

Merkez Bankası'nın güncellediği yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmini baz alındığında net ücret 36 bin 357,77 TL, brüt ücret 42 bin 773,85 TL oluyor. İşverenin indirimsiz maliyeti 52 bin 932,65 TL'yi buluyor. Yüzde 30'luk zam senaryosunda ise net ücret 36 bin 498,15 TL, brüt ücret 42 bin 939 TL olarak hesaplanıyor.