2027 Asgari Ücret 37 Bin 902 TL'ye Çıkabilir
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2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken masadaki formüller netleşmeye başladı. Enflasyon tahminleri, refah payı ve bütçe verileri doğrultusunda öne çıkan beş senaryoya göre net asgari ücret 36 bin 49 TL ile 37 bin 902 TL arasında şekillenebilir. İşte asgari ücret 2027 formülleri.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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