Tek Form mu, Çoklu Form mu? Çoklu Magnezyum Formülleri Neden Tercih Edilebilir?
AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
Magnezyum rafında bir ürün tek bir formla, bir diğeri beş formla geliyor. Aradaki fark ne, çoklu form neden tercih edilebilir ve L-treonat tam olarak ne? AVA Vitamin Octomag üzerinden anlattık.
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavi yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme, kronik bir hastalık ya da düzenli ilaç kullanımı varsa magnezyum dahil herhangi bir takviyeye başlamadan önce doktoruna veya eczacına danış.
Çoklu magnezyum formülü, magnezyumu tek bir bileşik yerine sitrat, bisglisinat, malat gibi birden fazla bileşikle aynı üründe sunan formüldür. 'Karışık magnezyum mu tek form mu?' sorusunun herkes için geçerli tek bir cevabı yok: tek form, sade ve takibi kolay bir seçenek; çoklu form ise farklı bileşikleri tek bir formülde bir araya getiriyor. AVA Vitamin bu konuda 'tek bir bileşeni yüksek dozda kullanmak yerine formülün bütünü' yaklaşımını benimsiyor: Octomag 5X Magnezyum Complex'te 2 kapsüldeki 250 mg elementel magnezyum, Almanya'da üretilen Dr. Paul Lohmann® bileşiklerinden gelen 5 formdan oluşuyor (sitrat 80 mg, bisglisinat 70 mg, taurat 40 mg, malat 40 mg, L-treonat 20 mg) ve yanında 10 mg aktif B6 (P5P) var.
AVA Octomag, magnezyumu tek bir bileşik yerine 5 farklı formda sunan çoklu bir formül
Octomag'da 250 mg magnezyum 5 forma dağıtılmış; AVA Vitamin'e göre önemli olan formülün bütünü
L-treonat Octomag'ın 5 formundan biri; magnezyum ve B6 için yalnızca onaylı sağlık beyanları geçerli
Çoklu formülde formların yanında içerik de önemli: Octomag katkı maddesi içermiyor, bitkisel kapsül ve cam şişede
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Çoklu magnezyum formülü nedir?
Cevap: Magnezyumu tek bir bileşik yerine birden fazla bileşikle (örneğin sitrat, bisglisinat, taurat, malat, L-treonat) aynı üründe sunan formüldür. AVA Vitamin Octomag'da 5 form bir arada; 2 kapsülde toplam 250 mg elementel magnezyum bulunuyor.
Soru: Karışık magnezyum mu, tek form magnezyum mu daha iyi?
Cevap: Herkes için geçerli bir 'daha iyi' yok. Doktorun belirli bir form önerdiyse tek form mantıklı; farklı formları tek üründe, miktarları açıkça yazılmış bir formülle kullanmak istiyorsan çoklu formül tercih edilebilir. İki durumda da etikette elementel magnezyum miktarına bak.
Soru: L-treonat nedir, ne işe yarar?
Cevap: Magnezyum L-treonat, magnezyumun L-treonik asitle oluşturduğu bileşiktir. Sağlık beyanları magnezyum için tanımlı olduğundan, L-treonat için de magnezyumun onaylı beyanları geçerli; örneğin magnezyum yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına ve sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur. Octomag'da 2 kapsülde 20 mg magnezyum L-treonattan geliyor.
Soru: Octomag'da hangi magnezyum formları var, ne kadar?
Cevap: 2 kapsülde magnezyum sitrat 80 mg, magnezyum bisglisinat 70 mg, magnezyum taurat 40 mg, magnezyum malat 40 mg ve magnezyum L-treonat 20 mg; toplam 250 mg elementel magnezyum. Yanında 10 mg B6 vitamini P5P formunda bulunuyor. Magnezyum bileşiklerinin tamamı Dr. Paul Lohmann® (Almanya) hammaddesi.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Doktoru belirli tek bir form önerenler: Çoklu formülde her form belirli bir oranda yer alıyor; Octomag'da en düşük pay 20 mg ile L-treonatta. Belirli bir formu belirli bir miktarda alman gerekiyorsa tek formlu bir ürün daha uygun olabilir.
- B6 vitaminini başka bir üründen zaten alanlar: Octomag'da 2 kapsülde 10 mg B6 (P5P) var; AVA'nın Octo Aktif B Kompleks'inde de kapsül başına 10 mg B6 bulunuyor. İki ürünü birlikte ya da başka bir B kompleks veya multivitaminle kullanıyorsan toplam B6 miktarını doktorunla değerlendir.
- Günde tek doz isteyenler: Octomag'ın günlük kullanımı sabah 1, akşam 1 kapsül olarak ikiye bölünüyor.
- 11 yaşından küçük çocuklar: Octomag'ın kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için günde 2 kapsül.
- Hamileler, emzirenler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar: Doktora danışmadan başlamamalı.
Sonuç: Tek Form mu, Çoklu Form mu Seçmeli?
- Tek form: Doktorun belirli bir form önerdiyse ya da tek bir bileşiği takip etmek istiyorsan sade bir seçenek.
- Çoklu form: Farklı magnezyum bileşiklerini tek üründe, dağılımı açıkça yazılmış bir formülle kullanmak isteyenler için.
- Octomag: 2 kapsülde 250 mg elementel magnezyum, Dr. Paul Lohmann® hammaddesinden 5 form (sitrat, bisglisinat, taurat, malat, L-treonat) ve 10 mg aktif B6 (P5P). Kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için günde 2 kapsül.
- L-treonat: Magnezyumun L-treonik asitle oluşturduğu bileşik; Octomag'da 20 mg. Magnezyumun onaylı beyanları geçerli, forma özgü ayrı bir beyan yok.
- İçerik: Octomag katkı maddesi içermez; Vcaps® Plus bitkisel kapsül, cam şişe.
⚠️ Doktor Uyarısı: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez; dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir. Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma ve ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde sakla. Hamilelik, emzirme, hastalık ya da ilaç kullanımı durumlarında ve hangi magnezyum formunun sana uygun olduğuna karar vermeden önce doktoruna veya eczacına danış.
Kaynak: Ürün, hammadde ve kullanım bilgileri 6 Kasım 2026, fiyat bilgisi 18 Kasım 2026 tarihinde avavitamin.com üzerindeki Octomag 5X Magnezyum Complex ürün sayfasından ve hammadde sayfalarından derlenmiştir. Sağlık beyanları TİTCK Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'na; magnezyum bileşiklerinin kimyasal tanımları açık ansiklopedik kaynaklara dayanır. Vcaps® Plus kapsüle ilişkin klinik çalışma: Pharmaceutics, 2021. Bu içerik AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
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