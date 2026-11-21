AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.

Magnezyum rafında bir ürün tek bir formla, bir diğeri beş formla geliyor. Aradaki fark ne, çoklu form neden tercih edilebilir ve L-treonat tam olarak ne? AVA Vitamin Octomag üzerinden anlattık.

Son Güncelleme: 18 Kasım 2026

⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavi yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme, kronik bir hastalık ya da düzenli ilaç kullanımı varsa magnezyum dahil herhangi bir takviyeye başlamadan önce doktoruna veya eczacına danış.

Çoklu magnezyum formülü, magnezyumu tek bir bileşik yerine sitrat, bisglisinat, malat gibi birden fazla bileşikle aynı üründe sunan formüldür. 'Karışık magnezyum mu tek form mu?' sorusunun herkes için geçerli tek bir cevabı yok: tek form, sade ve takibi kolay bir seçenek; çoklu form ise farklı bileşikleri tek bir formülde bir araya getiriyor. AVA Vitamin bu konuda 'tek bir bileşeni yüksek dozda kullanmak yerine formülün bütünü' yaklaşımını benimsiyor: Octomag 5X Magnezyum Complex'te 2 kapsüldeki 250 mg elementel magnezyum, Almanya'da üretilen Dr. Paul Lohmann® bileşiklerinden gelen 5 formdan oluşuyor (sitrat 80 mg, bisglisinat 70 mg, taurat 40 mg, malat 40 mg, L-treonat 20 mg) ve yanında 10 mg aktif B6 (P5P) var.