Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 8. bölümüyle Total'de 11,03, AB'de 8,56, ABC1'de ise 10,21 reyting aldı. Dizi üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

Önceki haftaya göre Total'de yükseldi, AB ve ABC1'de ise düştü. Total'de 0,43 puan (10,60'tan 11,03'e) kazandı, AB'de 0,20 (8,76'dan 8,56'ya), ABC1'de ise 0,25 puan (10,46'dan 10,21'e) kaybetti.