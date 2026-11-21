Taşacak Bu Deniz Total'de Yükseldi, Kızılcık Şerbeti Düştü: 20 Kasım Cuma Reyting Sonuçları
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20 Kasım Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı. Cuma akşamının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle bir kez daha karşı karşıya geldi. Taşacak Bu Deniz Total'de yükselirken AB ve ABC1'de geriledi, Kızılcık Şerbeti ise Total ve ABC1'de hafif artış yaşasa da AB'de düştü. Taşacak Bu Deniz üç listede de zirvedeki yerini korudu, Kızılcık Şerbeti ikinci oldu.
İşte 20 Kasım Cuma reyting sonuçları...
Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 8. bölümüyle Total'de 11,03 alarak üç listenin de zirvesinde kaldı.
Kızılcık Şerbeti, Total ve ABC1'de hafif yükseldi, AB'de düştü.
İşte 20 Kasım Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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