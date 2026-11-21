Dünyanın Beşinci Okyanusu Ortaya Çıktı: Antarktika'yı Tamamen Sarıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyada yıllardır Atlantik, Pasifik, Hint ve Arktik olmak üzere dört okyanustan söz edilirdi, ancak National Geographic Society'nin aldığı kararla bu sayı beşe yükseldi. Antarktika'yı tamamen saran Güney Okyanusu, kendine özgü akıntısı ve eşsiz ekosistemiyle ayrı bir okyanus olarak kabul edildi.
Detaylar 👇
National Geographic Society, Antarktika çevresindeki suları ayrı bir okyanus olarak sınıflandırdı.
Gezegenin en güçlü okyanus akıntısı olan Antarktika Çevresel Akıntısı, Güney Okyanusu'nu diğerlerinden ayırıyor.
Penguenlerden kambur balinalara pek çok canlıya ev sahipliği yapan bölgenin hassas ekosistemi yeniden gündemde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın