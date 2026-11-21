Bugüne kadar dünyadaki okyanuslar Atlantik, Pasifik, Hint ve Arktik olarak dörde ayrılıyordu. Güney Okyanusu ise Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarının bir devamı sayılıyordu. National Geographic Society, Antarktika'yı çevreleyen suların kendine özgü özelliklerini dikkate alarak bu bölgeyi bağımsız bir okyanus olarak tanıdı.

Karar, yeni bir okyanusun fiziksel olarak oluştuğu anlamına gelmiyor. Ancak coğrafi sınıflandırmada önemli bir değişikliğe işaret ediyor.