Öğretmenler Günü İçin Anlamlı ve Bütçe Dostu Hediye Önerileri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken emekleriyle hayatımıza dokunan öğretmenlerimize hem kullanışlı hem de anlamlı bir sürpriz yapmak isteyenler için harika seçenekleri bir araya getirdik. İster bireysel olarak bütçe dostu bir hediye arayın, ister sınıfça birleşip ortak bir hediye almayı planlayın; her zevke ve bütçeye uygun önerilerimiz burada! İşte öne çıkan o hediyeler:
Bu içerik 21.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Sınıfça ortak hediye almak isteyenler için akıllı saat ve kulaklık ikilisi.
Günlük saç şekillendirme rutinini pratik hale getiren hava üflemeli saç şekillendirici set.
Öğretmenler odası veya ev için sınıfça alınabilecek şık kapsül kahve makinesi.
Zamansız tasarımı ve kahverengi deri kayışıyla şıklığı tamamlayan klasik kol saati.
Teneffüslerde ve ders aralarında kahvesini sıcak tutmak isteyenler için hafif termos bardak.
Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan bitkisel içerikli bakım hediye setleri.
Kitap, defter ve günlük eşyaları kolayca sığdıran geniş hacimli omuz çantası.
Soğuk kış sabahlarında okul yolunu ısıtacak yumuşacık atkı ve bere takımı.
Tüylenme yapmayan özel kumaşıyla şık ve rahat polo yaka triko kazak.
İsme özel tasarımı ve Atatürk imzasıyla anlamı çok büyük kişiselleştirilebilir kupa.
Kitap okumayı seven ve kendi kütüphanesini oluşturan öğretmenler için kişiye özel ahşap kitap mührü.
Okula dizüstü bilgisayarını ve ders notlarını taşırken şıklık ve koruma arayanlar için laptop çantası.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın