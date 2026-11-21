24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken emekleriyle hayatımıza dokunan öğretmenlerimize hem kullanışlı hem de anlamlı bir sürpriz yapmak isteyenler için harika seçenekleri bir araya getirdik. İster bireysel olarak bütçe dostu bir hediye arayın, ister sınıfça birleşip ortak bir hediye almayı planlayın; her zevke ve bütçeye uygun önerilerimiz burada! İşte öne çıkan o hediyeler:

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