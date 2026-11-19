Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Yılın En Düşük Fiyatına İnen 10 Ürün
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Amazon Gülümseten Kasım kampanyasında son 365 günün en düşük etiket fiyatına gerileyen ürünleri bir araya getirdik. Akıllı saatten kahve makinesine, kişisel bakımdan ev yaşam ürünlerine kadar yılın dip fiyatıyla satışta olan 10 ürünü inceliyoruz! İşte kaçırılmayacak o fırsatlar:
Amazon Gülümseten Kasım İndirimlerinde 365 Günün En Düşük Fiyatları burada
Bu içerik 19.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Philips PerfectCare 8000 Serisi buhar kazanlı ütü 24.992,00 TL yerine %12 indirimle 21.999,00 TL!
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Sennheiser Accentum Wireless kablosuz kulak üstü kulaklık son 365 günün en düşük fiyatıyla 11.799,00 TL!
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