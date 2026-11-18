Soğuk havalar etkisini göstermeye başladığında hem evde hem de dışarıda günlük konforu artıran küçük yardımcılar büyük fark yaratıyor. Bütçenizi yormadan kış günlerini çok daha sıcak, pratik ve keyifli hale getirebileceğiniz 1.000 TL altındaki kullanışlı ürünleri bir araya getirdik. İşte hayatınızı kolaylaştıracak o öneriler:

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