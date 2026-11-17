Kategorilerinin En Sevilenleri: Alışveriş Listelerinin En Çok Satan Yıldızları!
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Ev yaşamından mutfağa, kişisel bakımdan teknolojiye ve kitaplara kadar farklı kategorilerde herkesin en çok tercih ettiği ürünleri bir araya getirdik. Yüksek kullanıcı puanları ve beğeni sayılarıyla öne çıkan, kendi alanının favorisi olan ürünleri inceliyoruz! İşte listelerin en sevilen parçaları:
Bu içerik 17.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Geçen ay 2.000 adetten fazla satan Shark Neverchange Hava Temizleyici
Mutfak Kategorisinde Çok Satanlar 1. Sırasında: Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi
Otomotiv Kategorisinin Favorisi: Geçen ay 500 adetten fazla satan şarjlı el süpürgesi
Seyahat Kategorisinde Çok Satanlar 1. Sırasında: Anthony Jackson Trion Kabin Boy Valiz
Ev-yaşam Kategorisinin Gözdesi: Geçen ay 1.000'den fazla satan Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop
Kozmetik Kategorisinin Çok Satanı: Geçen ay 5.000'den fazla satan Bioxcin Forte Şampuan 3 Al 2 Öde Paketi
Yapı Market Kategorisinin Lideri: Geçen ay 1.000 adetten fazla satan Einhell Orijinal Başlangıç Seti
Bebek Bakım Kategorisinde Çok Satanlar 1. Sırasında: Sleepy Sensitive Islak Havlu
Bilgisayar Aksesuarları Kategorisinin Favorisi: Klasse Pro 90x40 cm Oyuncu Mouse Pad
Kitap Kategorisinde Çok Satanlar 1. Sırasında: Zeka ve Mantık Bulmacalarıyla Murdle 1
Oyuncak Kategorisinin Çok Satanı: Geçen ay 4.000 adetten fazla satan Magly Manyetik Yapı Blokları Seti
Spor ve Outdoor Kategorisinde Çok Satanlar 1. Sırasında: Geçen ay 4.000 adetten fazla satan STANLEY Classic Vakumlu Termos
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