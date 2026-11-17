Günün Fırsatı: Anker Soundcore Q20i Bluetooth Kulaklık Son 365 Günün En Düşük Fiyatında!
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Hem müzik keyfini zirveye taşıyacak hem de bütçeyi yormayacak gerçek bir fiyat-performans ürünü arıyorsanız günün fırsatı tam size göre! Binlerce kullanıcının favorisi olan, en çok satan kulak üstü modellerden Anker Soundcore Q20i (A3004), Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatı ve piyasadaki en ucuz etiketiyle %36 indirimle satışa sunuldu. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 17.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisiyle dış dünyanın gürültüsünü anında kesiyor.
Yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve derin bas performansıyla her notayı kristal netliğinde sunuyor.
40 saate varan pil ömrüyle günlerce şarj etme derdini ortadan kaldırıyor.
Anker Soundcore Q20i Bluetooth Kulaklık piyasadaki en ucuz fiyatıyla indirimde!
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