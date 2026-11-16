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Günün Fırsatı: Dünyanın İlk Akıllı IPL Sistemi Braun Skin i-expert PL7253 İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Dünyanın İlk Akıllı IPL Sistemi Braun Skin i-expert PL7253 İndirimde!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 12:15
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Kişisel bakım rutininizi ev konforunda profesyonel seviyeye taşımak istiyorsanız günün fırsatı tam size göre! Amazon Gülümseten Kasım kapsamında 24.499,00 TL yerine %10 indirimle 21.999,00 TL'ye düşen Braun IPL Skin i-expert PL7253, dünyanın ilk akıllı IPL sistemi olarak seanslarınızı adım adım yönlendiriyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

Bu içerik 16.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Ücretsiz akıllı mobil uygulama desteğiyle cilt tonunuza ve ihtiyacınıza göre kişiselleştirilmiş seans planı oluşturuyor.

Ücretsiz akıllı mobil uygulama desteğiyle cilt tonunuza ve ihtiyacınıza göre kişiselleştirilmiş seans planı oluşturuyor.

Ücretsiz uygulama bağlantısı sayesinde uygulama sırasında kapsama alanını anlık olarak takip ediyor ve atlanan bölgeleri size bildiriyor. 

Her seans sonrası ilerlemenizi kaydederek en etkili sonuca ulaşmanız için kişiye özel rehberlik sunuyor.

Cilt tonunu saniyede 80 kez okuyan akıllı sensörleriyle ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlıyor.

Cilt tonunu saniyede 80 kez okuyan akıllı sensörleriyle ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlıyor.

Hassas bölgelerden geniş yüzeylere kadar her cilt tonuna uyum sağlayan sensör teknolojisi, güvenli ve konforlu bir uygulama deneyimi yaşatıyor. Braun'un en hızlı IPL teknolojisi sayesinde tüm vücut seansları dakikalar içinde zahmetsizce tamamlanıyor.

3 farklı başlığı, şık saklama çantası ve Gillette Venus tıraş bıçağıyla eksiksiz bir set halinde geliyor.

3 farklı başlığı, şık saklama çantası ve Gillette Venus tıraş bıçağıyla eksiksiz bir set halinde geliyor.

Standart, geniş ve hassas bölgelere özel tasarlanan 3 ayrı başlığıyla yüz dahil tüm vücut bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlıyor. 

Kutu içeriğinde yer alan özel seyahat çantası ve Gillette Venus tıraş bıçağı sayesinde ilk kullanımdan itibaren ihtiyacınız olan her şey elinizin altında oluyor.

Kalıcı pürüzsüzlük sunan yüksek atım kapasitesiyle uzun yıllar boyunca salon masrafını ortadan kaldırıyor.

Kalıcı pürüzsüzlük sunan yüksek atım kapasitesiyle uzun yıllar boyunca salon masrafını ortadan kaldırıyor.

Düzenli kullanımda tüylerin görünümünü gözle görülür şekilde azaltarak pürüzsüz bir cilt dokusu kazandırıyor. 

Amazon Gülümseten Kasım fırsatıyla 24.499,00 TL yerine %10 indirimle 21.999,00 TL'ye satışa sunulan Braun IPL Skin i-expert PL7253 modelini incelemek ve avantajlı fiyatla buradan sepetinize eklemek için acele edin!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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