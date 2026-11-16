Günün Fırsatı: Dünyanın İlk Akıllı IPL Sistemi Braun Skin i-expert PL7253 İndirimde!

Standart, geniş ve hassas bölgelere özel tasarlanan 3 ayrı başlığıyla yüz dahil tüm vücut bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlıyor.

Kutu içeriğinde yer alan özel seyahat çantası ve Gillette Venus tıraş bıçağı sayesinde ilk kullanımdan itibaren ihtiyacınız olan her şey elinizin altında oluyor.