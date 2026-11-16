Günün Fırsatı: Dünyanın İlk Akıllı IPL Sistemi Braun Skin i-expert PL7253 İndirimde!
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Kişisel bakım rutininizi ev konforunda profesyonel seviyeye taşımak istiyorsanız günün fırsatı tam size göre! Amazon Gülümseten Kasım kapsamında 24.499,00 TL yerine %10 indirimle 21.999,00 TL'ye düşen Braun IPL Skin i-expert PL7253, dünyanın ilk akıllı IPL sistemi olarak seanslarınızı adım adım yönlendiriyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 16.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Ücretsiz akıllı mobil uygulama desteğiyle cilt tonunuza ve ihtiyacınıza göre kişiselleştirilmiş seans planı oluşturuyor.
Cilt tonunu saniyede 80 kez okuyan akıllı sensörleriyle ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlıyor.
3 farklı başlığı, şık saklama çantası ve Gillette Venus tıraş bıçağıyla eksiksiz bir set halinde geliyor.
Kalıcı pürüzsüzlük sunan yüksek atım kapasitesiyle uzun yıllar boyunca salon masrafını ortadan kaldırıyor.
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