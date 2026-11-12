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Sepete Ekledikçe Fiyatı Düşüyor: Amazon'da Kaçırmamanız Gereken Sepet İndirimleri!

etiket Sepete Ekledikçe Fiyatı Düşüyor: Amazon'da Kaçırmamanız Gereken Sepet İndirimleri!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
12.11.2026 - 13:30
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Amazon Gülümseten Kasım kapsamında mutfak gereçlerinden kozmetiğe, günlük temizlik ve bakım ürünlerinden kahveye kadar sepette anında ek indirim fırsatı sunan yeni kampanyalar yayında. İşte öne çıkan sepet indirimleri:

Bu içerik 12.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Zwilling mutfak ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Zwilling mutfak ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

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Flormar Koleksiyonu

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NIVEA kişisel bakım ürünlerinde 400 TL'ye 100 TL indirim!

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Duru, Blade, Emotion ve Arko ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

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Günlük ihtiyaçlarda Ariel, Bioxcin, Rexona ve Julius Meinl'de 2. ürüne %50 indirim!

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Süpermarkette Doritos, OMO ve Head & Shoulders ürünlerinde '3 Al 2 Öde'!

Süpermarkette Doritos, OMO ve Head & Shoulders ürünlerinde '3 Al 2 Öde'!

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Gıda ve atıştırmalıklarda 500 TL'ye sepette 150 TL indirim!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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