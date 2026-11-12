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Kasım İndirimlerinde Neler Var? 12 Kasım 2026 Günün Fırsatları

etiket Kasım İndirimlerinde Neler Var? 12 Kasım 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
12.11.2026 - 11:51
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11.11 indirimlerinin hemen ardından Kasım alışveriş heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Saatten kablosuz temizlik teknolojilerine, akıllı evcil hayvan ürünlerinden ikonik sneaker modellerine ve kupon fırsatlarına kadar 12 Kasım gününün öne çıkan indirimlerini bir araya getirdik:

Bu içerik 12.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Casio G-Shock GR-B300-1A4 Erkek Kol Saati

Philips OneUp 3000 Serisi elektrikli mop 3.959,10 TL yerine %24 indirimle 2.999,00 TL!

Philips OneUp 3000 Serisi elektrikli mop 3.959,10 TL yerine %24 indirimle 2.999,00 TL!

Son bir yılın dip fiyatıyla satışta olan kablosuz paspas, 360 derece dönen menteşeli başlığı ve yıkanabilir mikrofiber pedleriyle zemine temiz su verirken kirli suyu haznesine çekiyor.

Philips OneUp 3000 Serisi XV3101/01 Elektrikli Mop

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Stanley Classic Legendary 1.4 L vakumlu çelik termos 2.369,99 TL yerine %20 indirim avantajıyla 1.899,00 TL!

Son 90 günün en düşük fiyatına inen efsanevi model; çift katmanlı vakum yalıtımı, sızdırmaz kapağı ve bardak olarak kullanılabilen üst kapağıyla içecekleri saatlerce sıcak veya soğuk tutuyor.

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos 1.4 L

Biggdesign Cats bordo peluş sıcak su torbası 449,90 TL yerine %56 indirimle 199,00 TL!

Biggdesign Cats bordo peluş sıcak su torbası 449,90 TL yerine %56 indirimle 199,00 TL!

Son 365 günün dip fiyatıyla yarı fiyatının da altına düşen sıcak su torbası, yıkanabilir yumuşak peluş kılıfı ve kedi desenli şık tasarımıyla soğuk kış gecelerinin kurtarıcısı oluyor.

Biggdesign Cats Bordo Peluş Sıcak Su Torbası

UBPet C10 Pro kameralı akıllı kedi tuvaleti 34.999,00 TL yerine %40 indirimle 20.999,00 TL!

UBPet C10 Pro kameralı akıllı kedi tuvaleti 34.999,00 TL yerine %40 indirimle 20.999,00 TL!

Entegre HD kamerası, mobil uygulama üzerinden otomatik temizlik kontrolü ve koku giderici hediyesiyle son 30 günün en düşük fiyatında kedi sahiplerine büyük konfor sunuyor.

UBPet C10 Pro Kameralı Otomatik Akıllı Kedi Tuvaleti

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Julius Meinl President 500 gr çekirdek kahve 789,00 TL yerine %28 indirimle 568,83 TL!

Julius Meinl President 500 gr çekirdek kahve 789,00 TL yerine %28 indirimle 568,83 TL!

Viyana kahve kültürünün klasiği olan orta kavrulmuş zengin aromalı çekirdekler, taze çekilmiş espresso ve filtre kahve tutkunları için avantajlı fiyatta.

Julius Meinl President Orta Kavrulmuş Çekirdek Kahve 500 g

Proteinocean Whey Isolate 400 gr %35 indirimle 1.499 TL ve ''onedio10'' koduyla ek %20 indirimli!

Proteinocean Whey Isolate 400 gr %35 indirimle 1.499 TL ve ''onedio10'' koduyla ek %20 indirimli!

2.299 TL yerine 1.499 TL'ye inen %90 protein oranlı ve enzim ilaveli izole whey protein tozu, onedio10 kodu kullanıldığında sepette ekstra %20 indirim kazandırıyor.

Proteinocean Whey Isolate 400 g

D'S Damat slim fit beyaz Oxford gömlek 1.699 TL yerine sepette yarı fiyatına 849,50 TL!

D'S Damat slim fit beyaz Oxford gömlek 1.699 TL yerine sepette yarı fiyatına 849,50 TL!

Kolay ütülenebilir pamuklu kumaşı, düğmeli yakası ve zarif nakış detayıyla ofis ve özel gün kombinlerinin zamansız parçası sepette %50 indirimle satışta.

D'S Damat Slim Fit Beyaz Oxford Düğmeli Yaka Gömlek

adidas Handball Spezial gri unisex spor ayakkabı sepette %50 indirimle 7.499 TL yerine 3.749,50 TL!

adidas Handball Spezial gri unisex spor ayakkabı sepette %50 indirimle 7.499 TL yerine 3.749,50 TL!

Süet üst yüzeyi ve ikonik kauçuk tabanıyla sokak modasının en popüler retro modellerinden biri olan Spezial, sepette yarı fiyatına düşerek günün yıldızı oluyor.

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Cilt bakım serumlarından makyaj ve saç bakım favorilerine kadar tüm popüler ürünlerde anında uygulanan net sepet indirimleriyle stoklarınızı avantajlı fiyatlarla yenileyebilirsiniz.

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Vichy Dermokozmetik Bakım Ürünleri

LEGO setlerinde 250 TL ve üzeri alışverişlerde sepette ek %20 indirim!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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