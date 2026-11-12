Kasım İndirimlerinde Neler Var? 12 Kasım 2026 Günün Fırsatları
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11.11 indirimlerinin hemen ardından Kasım alışveriş heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Saatten kablosuz temizlik teknolojilerine, akıllı evcil hayvan ürünlerinden ikonik sneaker modellerine ve kupon fırsatlarına kadar 12 Kasım gününün öne çıkan indirimlerini bir araya getirdik:
Bu içerik 12.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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