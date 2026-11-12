Kasım İndirimlerinde Neler Var? 12 Kasım 2026 Günün Fırsatları

11.11 indirimlerinin hemen ardından Kasım alışveriş heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Saatten kablosuz temizlik teknolojilerine, akıllı evcil hayvan ürünlerinden ikonik sneaker modellerine ve kupon fırsatlarına kadar 12 Kasım gününün öne çıkan indirimlerini bir araya getirdik:

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