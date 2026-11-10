Günün Fırsatı: Ekransız Tasarımı ve Yapay Zeka Koçluğuyla Google Fitbit Air İndirimde!
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Bu içerik 10.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Dikkatinizi dağıtacak ekranlar olmadan 7/24 kesintisiz sağlık ve uyku takibi yapıyor.
Gemini destekli yapay zeka koçluğuyla antrenman ve dinlenme planınızı kişiselleştiriyor.
7 güne varan uzun pil ömrü ve 5 dakikalık hızlı şarj desteği sunuyor.
50 metreye kadar suya dayanıklı gövdesiyle her spora ve ortama ayak uyduruyor.
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