Günün Fırsatı: Ekransız Tasarımı ve Yapay Zeka Koçluğuyla Google Fitbit Air İndirimde!

Yüzmeden yoğun kardiyo seanslarına kadar her türlü zorlu koşulda güvenle kullanılabilen 50 metre suya dayanıklılık standardına sahip. Değiştirilebilir şık kayış tasarımı sayesinde antrenmandan iş toplantısına kadar her tarza saniyeler içinde uyum sağlıyor.

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