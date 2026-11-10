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Günün Fırsatı: Ekransız Tasarımı ve Yapay Zeka Koçluğuyla Google Fitbit Air İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Ekransız Tasarımı ve Yapay Zeka Koçluğuyla Google Fitbit Air İndirimde!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
10.11.2026 - 09:59
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Ekran bildirimlerinin dikkat dağıtmadığı, hafif ve odaklanmış bir sağlık takibi arıyorsanız günün fırsatı tam size göre! Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatıyla listelenen Google Fitbit Air ekransız aktivite izleyici, avantajlı fiyatıyla sporseverleri bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 10.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Dikkatinizi dağıtacak ekranlar olmadan 7/24 kesintisiz sağlık ve uyku takibi yapıyor.

Dikkatinizi dağıtacak ekranlar olmadan 7/24 kesintisiz sağlık ve uyku takibi yapıyor.

Bileğinizde varlığını unutturan ultra hafif yapısıyla gün boyu rahatsız etmeden kalp atış hızınızı, uyku evrelerinizi ve hareket verilerinizi hassas sensörleriyle takip ediyor.

Gemini destekli yapay zeka koçluğuyla antrenman ve dinlenme planınızı kişiselleştiriyor.

Gemini destekli yapay zeka koçluğuyla antrenman ve dinlenme planınızı kişiselleştiriyor.

Google Health ekosistemi ve gelişmiş yapay zeka algoritması sayesinde vücudunuzun toparlanma düzeyini analiz edip size özel günlük hedefler belirliyor. 

Tahminlere değil gerçek verilere dayanarak daha verimli dinlenmenize ve antrenman yapmanıza yardımcı oluyor.

7 güne varan uzun pil ömrü ve 5 dakikalık hızlı şarj desteği sunuyor.

7 güne varan uzun pil ömrü ve 5 dakikalık hızlı şarj desteği sunuyor.

Tek şarjla tam 1 haftaya kadar kesintisiz kullanım sağlarken, sadece 5 dakikalık hızlı şarjla bile tam 1 günlük pil ömrü kazanıyor. 

Sürekli şarj aleti arama derdini bitirerek hem iOS hem de Android cihazlarla kusursuz uyum içinde çalışıyor.

50 metreye kadar suya dayanıklı gövdesiyle her spora ve ortama ayak uyduruyor.

50 metreye kadar suya dayanıklı gövdesiyle her spora ve ortama ayak uyduruyor.

Yüzmeden yoğun kardiyo seanslarına kadar her türlü zorlu koşulda güvenle kullanılabilen 50 metre suya dayanıklılık standardına sahip. Değiştirilebilir şık kayış tasarımı sayesinde antrenmandan iş toplantısına kadar her tarza saniyeler içinde uyum sağlıyor.

Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatı kapsamında 8.613,31 TL yerine %7 indirim avantajıyla 8.000,00 TL'ye inen bu model, ilk mobil alışverişe özel 250 TL ek indirimle sizi bekliyor!

Stoklar tükenmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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