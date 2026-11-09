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Kasım İndirimlerinde Neler Var? 9 Kasım 2026 Günün Fırsatları

etiket Kasım İndirimlerinde Neler Var? 9 Kasım 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
09.11.2026 - 13:23
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Kasım indirimleri 2026 maratonu hız kesmeden sürerken 'Efsane Kasım indirimleri ne zaman', 'Trendyol Kasım indirimleri' ve 'Hepsiburada Efsane Kasım fırsatları' aramaları hızla yükselmeye devam ediyor. MediaMarkt'tan Amazon'a kadar tüm büyük platformlarda Kasım indirimleri telefon, akıllı süpürge, mutfak aletleri ve kışlık gardırop kategorilerinde dikkat çekici fiyatlar sunarken; 9 Kasım gününün öne çıkan indirimli ürünlerini ve sepet kuponlarını tek bir listede topladık.

Bu içerik 9.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge 12.499,00 TL'den 11.399,00 TL'ye düştü!

Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge 12.499,00 TL'den 11.399,00 TL'ye düştü!

PowerCyclone 10 teknolojisi, alerji H13 filtresi ve koldan uzaktan kumandalı kontrol avantajıyla son 365 günün en düşük fiyatında %9 indirimle satışta. TriActive Ultra başlığı ve NanoClean haznesiyle tozu havaya savurmadan derinlemesine temizlik sunuyor.

Philips Marathon Ultimate XB9145/07 Torbasız Elektrikli Süpürge

Braun Silk-expert Pro 5 IPL lazer epilasyon cihazı 16.654,42 TL'den 15.246,55 TL'ye düştü!

Braun Silk-expert Pro 5 IPL lazer epilasyon cihazı 16.654,42 TL'den 15.246,55 TL'ye düştü!

Cilt tonunu sürekli analiz eden akıllı SensoAdapt sensörü, 2 özel başlığı ve şık saklama çantasıyla son bir yılın dip fiyatında yer alıyor. Ev konforunda kalıcı pürüzsüzlük arayanlar için yanında hediye Gillette Venus tıraş bıçağıyla birlikte geliyor.

Braun Silk-expert Pro 5 PL5221 IPL Lazer Epilasyon Cihazı

Samsung Galaxy A27 5G açık pembe 256 GB son 365 günün en düşük fiyatında 18.999,00 TL!

Samsung Galaxy A27 5G açık pembe 256 GB son 365 günün en düşük fiyatında 18.999,00 TL!

8 GB RAM'li model günün öne çıkan akıllı telefon fırsatı oldu.

Samsung Galaxy A27 5G 256 GB Açık Pembe

Ninja CRISPi 4'ü 1 arada taşınabilir cam hazneli pişirme sistemi 10.883,70 TL'den 8.618,81 TL'ye düştü!

Ninja CRISPi 4'ü 1 arada taşınabilir cam hazneli pişirme sistemi 10.883,70 TL'den 8.618,81 TL'ye düştü!

Hem pişirme kabı hem de saklama kabı olarak doğrudan kullanılan ısıya dayanıklı cam haznesiyle mutfaklarda yeni nesil bir pratiklik sağlıyor. 

Çıtır kızartma, fırınlama ve ısıtma fonksiyonlarını tek gövdede birleştiren model Gülümseten Kasım'da %21 indirimde.

Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi

adidas Terrex AX4 erkek outdoor spor ayakkabı 7.499,00 TL'den 3.600,00 TL'ye düştü!

adidas Terrex AX4 erkek outdoor spor ayakkabı 7.499,00 TL'den 3.600,00 TL'ye düştü!

Son 365 günün dip fiyatı kapsamında tam %52 indirimle yarı fiyatının da altına inen model, günün en büyük ayakkabı fırsatı oldu. 

adidas Terrex AX4 Düşük Bilekli Erkek Outdoor Ayakkabı

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Royal Canin Kitten 2 kg yavru kedi maması son 90 günün en düşüğünde 712,49 TL!

Royal Canin Kitten 2 kg yavru kedi maması son 90 günün en düşüğünde 712,49 TL!

Yavru kedilerin bağışıklık ve sindirim sistemi gelişimini destekleyen A+ enerji sınıfı besleyici kuru mama %25 indirim avantajıyla sepetlere giriyor. Geçtiğimiz ayların en çok satan evcil hayvan ürünleri arasında yer alarak kedi sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Royal Canin Kitten Yavru Kedi Maması 2 Kg

D'S Damat regular fit tüylenme yapmayan triko kazak 1.299 TL yerine sepette net 714,45 TL!

D'S Damat regular fit tüylenme yapmayan triko kazak 1.299 TL yerine sepette net 714,45 TL!

Tüylenme karşıtı kaliteli pamuklu dokusu ve klasik bisiklet yaka kesimiyle ofis ve günlük kış kombinlerinin vazgeçilmez kurtarıcısı oluyor. Siyah rengin zamansız şıklığını taşıyan model sepette uygulanan ekstra indirimle avantajlı fiyata iniyor.

D'S Damat Regular Fit Siyah Bisiklet Yaka Triko Kazak

Züber Süper İndirim Günleri: %50'ye varan indirimlere ek 800 TL üzerine 200 TL sepet fırsatı!

Züber Süper İndirim Günleri: %50'ye varan indirimlere ek 800 TL üzerine 200 TL sepet fırsatı!

Züber Fıstık Ezmesi, yüksek proteinli barlar, meyve tatlıları ve Züber Çikolata çeşitlerinde 1-11 Kasım tarihleri boyunca büyük kampanya başladı. Katkısız atıştırmalıklarda sepette anında 200 TL ek indirim uygulanırken sürprizler de devam ediyor.

Züber Sağlıklı Atıştırmalık ve Çikolata Koleksiyonu

Marjin Tefis içi kürklü kalın taban kadın yarım bot kış sezonunun gözdesi!

Marjin Tefis içi kürklü kalın taban kadın yarım bot kış sezonunun gözdesi!

Sıcak tutan yumuşak iç kürk astarı, modern kalın tırtıklı tabanı ve hakiki acı kahve süet dokusuyla kış aylarının en popüler bot modelleri arasında yer alıyor. Soğuk havalarda ayakları gün boyu sıcacık tutarken tayt ve jean kombinlerine zahmetsiz bir hava katıyor.

Marjin Kadın Kalın Taban İçi Kürklü Acı Kahve Yarım Bot Tefis

English Home Violet 10 parça porselen kahvaltı takımı KASIM500 koduyla 999,99 TL!

English Home Violet 10 parça porselen kahvaltı takımı KASIM500 koduyla 999,99 TL!

1.499,99 TL değerindeki 4 kişilik renkli porselen servis seti, sepette kullanılan KASIM500 kupon koduyla anında 500 TL indirim kazanıyor. Çay ve kahvaltı masalarına canlılık katan zarif tabaklarıyla mutfak çeyiz alışverişlerinin bugünkü yıldızı oluyor.

English Home Violet 10 Parça 4 Kişilik Renkli Porselen Kahvaltı Takımı

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Kiperin %100 saf çift hidrolize toz kolajen 500 g Premium ile 2.233,46 TL yerine 1.243,91 TL!

Kiperin %100 saf çift hidrolize toz kolajen 500 g Premium ile 2.233,46 TL yerine 1.243,91 TL!

Efsane 11 kapsamında sağlık ve güzellikte sepette uygulanan ek indirimler ve Kiperin mağazasının %30 avantajıyla dip fiyata geriliyor. 50 günlük kullanım sunan yüksek biyoyararlanıma sahip saf peptit formülü cilt, saç ve eklem sağlığını destekliyor.

Kiperin %100 Saf Doğal Çift Hidrolize Peptit Toz Kolajen 500 g

Vichy Dercos kepek karşıtı şampuan 390 ml Efsane 11'e özel sepet indirimiyle avantajda!

Vichy Dercos kepek karşıtı şampuan 390 ml Efsane 11'e özel sepet indirimiyle avantajda!

Normal ve yağlı saçlar için mikrobiyom dengesini koruyan ve kepekten ilk yıkamadan itibaren gözle görülür şekilde arındıran dermokozmetik lideri formül listede. 1.500 TL'ye sepette ek %15 indirim ve Premium üyelerine özel 100 TL sepet desteğiyle banyo raflarını dolduruyor.

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Şampuan 390 ml

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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