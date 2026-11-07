Her Yaşa Uygun Eğlence: LEGO Setlerinde Öne Çıkan Gülümseten Kasım İndirimleri
Yılın en heyecan verici alışveriş dönemi devam ederken, Amazon Gülümseten Kasım indirimleri her yaştan LEGO tutkununu sevindirecek fırsatlarla yenilendi. Yetişkinlere özel dekoratif Botanicals çiçek aranjmanlarından hız tutkunlarının favorisi Speed Champions serisine, Harry Potter'ın büyülü dünyasından miniklere özel DUPLO ve sürpriz minifigürlere kadar koleksiyonunuza değer katacak en popüler setleri derledik.
Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!
Bu içerik 7.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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LEGO Botanicals Sallanan Bitkiler 11506 seti %14 indirimle 689,61 TL!
LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia 76424 geçen ay 700 adetten fazla satıldı!
LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500 42138 Gülümseten Kasım'da net 5.242,11 TL!
LEGO Creator 3'ü 1 Arada Sihirli Tek Boynuzlu At 31140 463,20 TL yerine net 370,00 TL!
LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Yarış Arabası 77243 Gülümseten Kasım'a özel 1.119,00 TL!
LEGO Minifigures Seri 29 71052 sürpriz paketi son 365 günün en düşük fiyatında 169,99 TL!
LEGO Disney Lilo & Stitch Angel 43257 figürü Gülümseten Kasım fırsatıyla 2.483,00 TL!
LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi 76419 geçen ay 200 adetten fazla satıldı: 7.046,00 TL!
LEGO Creator 3'ü 1 Arada Retro Fotoğraf Makinesi 31147 net 780,00 TL!
LEGO Technic John Deere 1470H Tekerlekli Orman Makinesi 42218 %12 indirimle 429,00 TL!
LEGO Speed Champions Porsche 911 GT3 RS 77239 geçen ay 300 adetten fazla satıldı: 991,00 TL!
LEGO Botanicals Ayçiçeği Buketi 11502 son 90 günün dip fiyatında 2.428,99 TL yerine 2.074,83 TL!
LEGO DUPLO İlk 3'ü 1 Arada Yaratıcı Sevimli Hayvanlar 10477 %15 indirimle 394,00 TL!
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