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Her Yaşa Uygun Eğlence: LEGO Setlerinde Öne Çıkan Gülümseten Kasım İndirimleri

etiket Her Yaşa Uygun Eğlence: LEGO Setlerinde Öne Çıkan Gülümseten Kasım İndirimleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
07.11.2026 - 09:44
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Yılın en heyecan verici alışveriş dönemi devam ederken, Amazon Gülümseten Kasım indirimleri her yaştan LEGO tutkununu sevindirecek fırsatlarla yenilendi. Yetişkinlere özel dekoratif Botanicals çiçek aranjmanlarından hız tutkunlarının favorisi Speed Champions serisine, Harry Potter'ın büyülü dünyasından miniklere özel DUPLO ve sürpriz minifigürlere kadar koleksiyonunuza değer katacak en popüler setleri derledik.

Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!

Bu içerik 7.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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LEGO Botanicals Sallanan Bitkiler 11506 seti %14 indirimle 689,61 TL!

LEGO Botanicals Sallanan Bitkiler 11506 seti %14 indirimle 689,61 TL!

Renkli ve hareketli tasarımıyla çalışma masalarına neşeli bir hava katan, yapımı son derece keyifli dekoratif Botanicals modeli avantajlı fiyatıyla öne çıkıyor.

LEGO Botanicals Sallanan Bitkiler

Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia 76424 geçen ay 700 adetten fazla satıldı!

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia 76424 geçen ay 700 adetten fazla satıldı!

Harry ve Ron'un Hogwarts yolculuğundaki ikonik uçan arabasını açılır kapıları, bagajı ve Hedwig figürüyle canlandıran çok satan model, serinin hayranları için raflarda.

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia 76424

LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500 42138 Gülümseten Kasım'da net 5.242,11 TL!

LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500 42138 Gülümseten Kasım'da net 5.242,11 TL!

544 parçalı ikonik drag yarış arabası tasarımı, aracı hızlandıran 2 adet güçlü çek-bırak motoru ve LEGO Technic AR artırılmış gerçeklik uygulama desteğiyle hem koleksiyoncuların hem de hız tutkunlarının favorisi.

LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500 42138

Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Sihirli Tek Boynuzlu At 31140 463,20 TL yerine net 370,00 TL!

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Sihirli Tek Boynuzlu At 31140 463,20 TL yerine net 370,00 TL!

Altın boynuzlu sihirli tek boynuzlu atın yanı sıra denizatı veya tavusa dönüştürülebilen renkli yapım seti %20 indirim fırsatıyla çocukların hayal gücünü harekete geçiriyor.

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Sihirli Tek Boynuzlu At 31140

LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Yarış Arabası 77243 Gülümseten Kasım'a özel 1.119,00 TL!

LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Yarış Arabası 77243 Gülümseten Kasım'a özel 1.119,00 TL!

Formula 1 pistlerinin şampiyon aracını otantik aerodinamik detayları, sponsor logoları ve kasklı pilot minifigürüyle masaüstünüze taşıyan özel set yarış severleri bekliyor.

LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing

Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!

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LEGO Minifigures Seri 29 71052 sürpriz paketi son 365 günün en düşük fiyatında 169,99 TL!

LEGO Minifigures Seri 29 71052 sürpriz paketi son 365 günün en düşük fiyatında 169,99 TL!

Çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan ve her paketinden aksesuarlı 12 farklı sürpriz karakterden birinin çıktığı minifigür serisi %13 indirimle koleksiyoncuların gözdesi.

LEGO Minifigures Seri 29 71052 Sürpriz Paket

LEGO Disney Lilo & Stitch Angel 43257 figürü Gülümseten Kasım fırsatıyla 2.483,00 TL!

LEGO Disney Lilo & Stitch Angel 43257 figürü Gülümseten Kasım fırsatıyla 2.483,00 TL!

Sevimli kulakları, hareketli başı ve kelebek detayıyla Stitch evreninin en tatlı karakterini gerçeğe dönüştüren koleksiyonluk Disney yapım seti özel indirimde.

LEGO Disney Angel

Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!

LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi 76419 geçen ay 200 adetten fazla satıldı: 7.046,00 TL!

LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi 76419 geçen ay 200 adetten fazla satıldı: 7.046,00 TL!

Ana kule, Büyük Salon, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma sınıfı ve çevresindeki kayalık arazileri en ince ayrıntısına kadar sunan devasa yetişkin seti büyülü mimariyi evinize getiriyor.

LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Retro Fotoğraf Makinesi 31147 net 780,00 TL!

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Retro Fotoğraf Makinesi 31147 net 780,00 TL!

Nostaljik bir bas-çek fotoğraf makinesinden retro el kamerasına ya da nostaljik bir televizyona dönüşebilen popüler Creator modeli %7 indirimle listeye giriyor.

LEGO Creator 3'ü 1 Arada Retro Fotoğraf Makinesi

Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!

LEGO Technic John Deere 1470H Tekerlekli Orman Makinesi 42218 %12 indirimle 429,00 TL!

LEGO Technic John Deere 1470H Tekerlekli Orman Makinesi 42218 %12 indirimle 429,00 TL!

Mühendislik meraklıları için gerçekçi direksiyon kontrolü ve hareketli vinç mekanizması sunan dayanıklı iş makinesi modeli uygun bütçeli Technic seçenekleri arasında.

LEGO Technic John Deere 1470H Orman Makinesi

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LEGO Speed Champions Porsche 911 GT3 RS 77239 geçen ay 300 adetten fazla satıldı: 991,00 TL!

LEGO Speed Champions Porsche 911 GT3 RS 77239 geçen ay 300 adetten fazla satıldı: 991,00 TL!

İkonik gövde hatları, dev arka spoyleri ve pist performansı detaylarıyla efsanevi spor otomobili kusursuz yansıtan çok satan model Gülümseten Kasım fırsatıyla alıcı buluyor.

LEGO Speed Champions Porsche 911 GT3 RS

Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!

LEGO Botanicals Ayçiçeği Buketi 11502 son 90 günün dip fiyatında 2.428,99 TL yerine 2.074,83 TL!

LEGO Botanicals Ayçiçeği Buketi 11502 son 90 günün dip fiyatında 2.428,99 TL yerine 2.074,83 TL!

Farklı açılma evrelerindeki ayçiçekleri ve okaliptüs dallarıyla asla solmayacak bir vazo aranjmanı sunan 686 parçalık yetişkin seti %15 indirimle ev dekorasyonuna şıklık katıyor.

LEGO Botanicals Ayçiçeği Buketi

LEGO DUPLO İlk 3'ü 1 Arada Yaratıcı Sevimli Hayvanlar 10477 %15 indirimle 394,00 TL!

LEGO DUPLO İlk 3'ü 1 Arada Yaratıcı Sevimli Hayvanlar 10477 %15 indirimle 394,00 TL!

Minik ellerin kolayca kavrayabileceği büyük ve güvenli parçalarıyla hayvan sevgisini ve el-göz koordinasyonunu geliştiren eğitici başlangıç seti indirimli fiyatıyla yayında.

LEGO DUPLO İlk 3'ü 1 Arada Yaratıcı Sevimli Hayvanlar

Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan tüm LEGO setleri burada!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
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