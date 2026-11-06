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Günün Fırsatı: 360 Derece Görüş ve Akıllı Takip Özellikli Tapo Güvenlik Kamerası İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: 360 Derece Görüş ve Akıllı Takip Özellikli Tapo Güvenlik Kamerası İndirimde!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
06.11.2026 - 10:56
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Evde yokken aklınızın evde, bebeğinizde ya da patili dostunuzda kalmasını istemiyorsanız bu fırsat tam size göre! Amazon Günün Fırsatları kapsamında yer alan akıllı teknolojili Tapo TP-Link C211 Wi-Fi ev güvenlik kamerası son 365 günün en düşük fiyatıyla öne çıkıyor. Gelin birlikte bakalım.👇

Bu içerik 6.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tapo C211, 2K 3MP yüksek çözünürlüğü ve 360 derece dönebilen açısıyla evde kör nokta bırakmıyor.

Tapo C211, 2K 3MP yüksek çözünürlüğü ve 360 derece dönebilen açısıyla evde kör nokta bırakmıyor.

360 derece hareket edebilen döner başlığıyla odanın her köşesini net bir şekilde izlemenizi sağlıyor. 2K (2304 x 1296) çözünürlük kalitesi sayesinde standart kameralara göre çok daha keskin ve detaylı görüntüler sunuyor.

Akıllı yapay zeka desteğiyle kişi, hareket ve bebek ağlamasını anında algılayarak bildirim gönderiyor.

Akıllı yapay zeka desteğiyle kişi, hareket ve bebek ağlamasını anında algılayarak bildirim gönderiyor.

Gelişmiş sensörleri sayesinde odadaki insan hareketlerini ve bebek ağlama sesini anında tespit ederek telefonunuza anlık uyarı iletiyor

Evcil hayvanların ya da hareket eden nesnelerin peşini bırakmayan otomatik hareket takibi özelliğiyle güvenlik kontrolünü üst seviyeye çıkarıyor.

Çift yönlü ses iletimi sayesinde evdekilerle ve evcil hayvanlarınızla dilediğiniz an iletişim kurabilirsiniz.

Çift yönlü ses iletimi sayesinde evdekilerle ve evcil hayvanlarınızla dilediğiniz an iletişim kurabilirsiniz.

Dahili mikrofon ve hoparlör sistemiyle uzaktayken bile çocuklarınıza seslenebilir ya da yaramazlık yapan evcil hayvanınızı anında uyarabilirsiniz.

512 GB'a kadar yerel microSD kart desteğiyle kayıtlarınızı güvenle saklama imkanı tanıyor.

512 GB'a kadar yerel microSD kart desteğiyle kayıtlarınızı güvenle saklama imkanı tanıyor.

512 GB'a kadar microSD kart takarak tüm önemli anları doğrudan cihaz üzerinde depolayabilirsiniz. 

Kolay mobil uygulaması üzerinden görüntüleri anlık izleyebilir ve dilediğiniz kayıtları tek tıkla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Amazon'da son 365 günün en düşük fiyatı kapsamında yer alan bu kamera, 999,00 TL fiyatıyla sizi bekliyor!   

Stoklar tükenmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

'Ürün tam bir fiyat-performans ürünü. İçinde hafıza kartı yok ama sonradan alınıp takılabilir. Görüntü kalitesi oldukça yeterli, harekete duyarlılığı başarılı. Kurulumu çok basit ve telefondan her tarafa çevrilirken verdiği tepki çok iyi. Düz veya ters monte edilerek ayarlardan kamera görüntüsünü ayarlayabilirsiniz; kesinlikle pişman etmeyecek bir ürün.'

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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