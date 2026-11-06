Günün Fırsatı: 360 Derece Görüş ve Akıllı Takip Özellikli Tapo Güvenlik Kamerası İndirimde!
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Evde yokken aklınızın evde, bebeğinizde ya da patili dostunuzda kalmasını istemiyorsanız bu fırsat tam size göre! Amazon Günün Fırsatları kapsamında yer alan akıllı teknolojili Tapo TP-Link C211 Wi-Fi ev güvenlik kamerası son 365 günün en düşük fiyatıyla öne çıkıyor. Gelin birlikte bakalım.👇
Bu içerik 6.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Tapo C211, 2K 3MP yüksek çözünürlüğü ve 360 derece dönebilen açısıyla evde kör nokta bırakmıyor.
Akıllı yapay zeka desteğiyle kişi, hareket ve bebek ağlamasını anında algılayarak bildirim gönderiyor.
Çift yönlü ses iletimi sayesinde evdekilerle ve evcil hayvanlarınızla dilediğiniz an iletişim kurabilirsiniz.
512 GB'a kadar yerel microSD kart desteğiyle kayıtlarınızı güvenle saklama imkanı tanıyor.
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