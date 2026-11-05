Günün Fırsatı: Shark Detect Clean&Empty Auto-Empty Sistemli Turbo Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge İndirimde!
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Evinizde tozla ve süpürge haznesi boşaltma derdiyle uğraşmadan pratik bir temizlik deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu fırsat tam size göre! Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları arasında yer alan akıllı teknolojili Shark Detect Clean & Empty şarjlı dikey süpürge indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 5.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Shark Detect Clean & Empty, akıllı istasyonu ve hafif gövdesiyle zahmetsiz bir temizlik sunuyor.
Akıllı Detect sensörleri sayesinde kir yoğunluğunu ve zemin türünü algılayarak gücünü otomatik ayarlıyor.
Saç ve tüy dolanmasını önleyen QuadClean başlığı ve aydınlatması evcil hayvanlı evler için ideal bir konfor sağlıyor.
60 dakikaya varan çalışma süresiyle tüm evi tek şarjla temizleme imkanı sunuyor.
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