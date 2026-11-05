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Günün Fırsatı: Shark Detect Clean&Empty Auto-Empty Sistemli Turbo Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Shark Detect Clean&Empty Auto-Empty Sistemli Turbo Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge İndirimde!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
05.11.2026 - 13:24
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Evinizde tozla ve süpürge haznesi boşaltma derdiyle uğraşmadan pratik bir temizlik deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu fırsat tam size göre! Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları arasında yer alan akıllı teknolojili Shark Detect Clean & Empty şarjlı dikey süpürge indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 5.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Shark Detect Clean & Empty, akıllı istasyonu ve hafif gövdesiyle zahmetsiz bir temizlik sunuyor.

Shark Detect Clean & Empty, akıllı istasyonu ve hafif gövdesiyle zahmetsiz bir temizlik sunuyor.

Kendi kendini otomatik boşaltan 2 litrelik kilitli istasyonu sayesinde toz haznesiyle teması tamamen kesiyor. Tozu ve alerjenleri 45 güne kadar haznesinde hapsederek her süpürme sonrası temizlik yapma zahmetini ortadan kaldırıyor.

Akıllı Detect sensörleri sayesinde kir yoğunluğunu ve zemin türünü algılayarak gücünü otomatik ayarlıyor.

Akıllı Detect sensörleri sayesinde kir yoğunluğunu ve zemin türünü algılayarak gücünü otomatik ayarlıyor.

DirtDetect sensörüyle görünmeyen yoğun kirleri tespit edip emiş gücünü anında iki katına çıkarıyor. FloorDetect teknolojisiyle sert zemin ve halı ayrımını kendisi yaparak performansı zemine göre optimize ediyor.

Saç ve tüy dolanmasını önleyen QuadClean başlığı ve aydınlatması evcil hayvanlı evler için ideal bir konfor sağlıyor.

Saç ve tüy dolanmasını önleyen QuadClean başlığı ve aydınlatması evcil hayvanlı evler için ideal bir konfor sağlıyor.

Dolanma önleyici özel fırça rulosu sayesinde saç ve evcil hayvan tüylerini ruloya sarmadan doğrudan çekiyor. LightDetect LED aydınlatması ise karanlık mobilya altlarındaki görünmeyen toz tanelerini bile görünür kılıyor.

60 dakikaya varan çalışma süresiyle tüm evi tek şarjla temizleme imkanı sunuyor.

60 dakikaya varan çalışma süresiyle tüm evi tek şarjla temizleme imkanı sunuyor.

Süpürme işlemi bittiğinde istasyonuna yerleştiği anda aynı anda hem otomatik boşaltılıyor hem de şarj oluyor. 

Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında yer alan bu süpürge, 24.570,00 TL yerine 23.999,00 TL fiyatıyla sizi bekliyor!

Stoklar tükenmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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