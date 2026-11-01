Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Hafta boyunca sepetlerden eksik olmayan, binlerce kişinin tercihiyle kategorilerinde 1. sıraya oturan ve yoğun talep gören haftanın en popüler ürünleri belli oldu! İster akıllı televizyon ister Dyson süpürge, ister çok satan valiz setleri veya ikonik spor ayakkabılar olsun; herkesin peşinde olduğu çok satan ürünleri yakaladıkları avantajlı indirimlerle birlikte listeledik.
Bu içerik 01.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Flormar Sheer Up parlak ruj haftanın en sevilen dudak ürünü!
Hascevher saklama kabı seti mutfak kategorisinde haftanın en çok sipariş edilenlerinden!
Reebok Club C kadın siyah sneaker %60 indirimle haftanın en çok satan ayakkabısı!
iFFALCON 43 inç Full HD Smart TV salonların en çok tercih edilen ekranı oldu!
Anthony Jackson Trion ultra hafif 3'lü valiz seti çok satanlarda 1. sırada!
Karaca Stark 2'li kesme tahtası seti son 90 günün dip fiyatıyla haftanın kapışılan ürünü!
Proteinocean Whey Isolate çikolata-muz aromalı protein tozu sporcuların bu hafta 1 numarası!
Fissler Vitaquick Edition 4,5 litre düdüklü tencere, tencere kategorisinde haftanın lideri!
Zühre Ana bromelain ve ananas özlü detoks şurubu onedio10 koduyla haftanın favorisi!
Dyson V15 Detect™ Absolute kablosuz süpürge sepette tam 12.000 TL indirimle haftanın yıldızı!
Silver Home süper emici araç ve mutfak kurulama bezi haftanın en pratik kurtarıcısı!
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