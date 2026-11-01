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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
01.11.2026 - 10:06
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Hafta boyunca sepetlerden eksik olmayan, binlerce kişinin tercihiyle kategorilerinde 1. sıraya oturan ve yoğun talep gören haftanın en popüler ürünleri belli oldu! İster akıllı televizyon ister Dyson süpürge, ister çok satan valiz setleri veya ikonik spor ayakkabılar olsun; herkesin peşinde olduğu çok satan ürünleri yakaladıkları avantajlı indirimlerle birlikte listeledik.

Bu içerik 01.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Flormar Sheer Up parlak ruj haftanın en sevilen dudak ürünü!

Flormar Sheer Up parlak ruj haftanın en sevilen dudak ürünü!

Dudaklara hafif yarı saydam pembe-nude bir ışıltı ve yoğun nem kazandıran 003 Pinky Nude tonu, Flormar satıcılı seçili ürünlerde 800 TL ve üzerine %30 indirim fırsatıyla bu hafta baş tacı oldu.

Flormar Sheer Up Parlak Ruj 003 Pinky Nude

Hascevher saklama kabı seti mutfak kategorisinde haftanın en çok sipariş edilenlerinden!

Hascevher saklama kabı seti mutfak kategorisinde haftanın en çok sipariş edilenlerinden!

Yemekleri taze tutan dayanıklı paslanmaz çelik yapısı ve pratik kapaklarıyla bu hafta sepetleri dolduran 3'lü set, 717,19 TL yerine Premium üyelerine özel 457,21 TL fiyatıyla yoğun ilgi görüyor.

Hascevher Saklama Kabı Seti

Reebok Club C kadın siyah sneaker %60 indirimle haftanın en çok satan ayakkabısı!

Reebok Club C kadın siyah sneaker %60 indirimle haftanın en çok satan ayakkabısı!

Her kombine uyum sağlayan ikonik retro silüeti, yumuşak deri sayası ve gün boyu konfor sunan hafif tabanıyla 4.999,99 TL yerine 1.999,99 TL'ye düşerek haftanın en büyük sepet rekorunu kırdı.

Reebok Club C Kadın Siyah Sneaker

iFFALCON 43 inç Full HD Smart TV salonların en çok tercih edilen ekranı oldu!

iFFALCON 43 inç Full HD Smart TV salonların en çok tercih edilen ekranı oldu!

Dahili uydu alıcısı, akıllı Smart TV arayüzü ve canlı renkler sunan LED ekran teknolojisiyle 16.149,05 TL yerine 10.999,00 TL fiyatıyla haftanın en çok satan televizyon modelleri arasına girdi.

iFFALCON 43S55A 43'' 109 Ekran Full HD Smart TV

Anthony Jackson Trion ultra hafif 3'lü valiz seti çok satanlarda 1. sırada!

Anthony Jackson Trion ultra hafif 3'lü valiz seti çok satanlarda 1. sırada!

Koyu haki rengi, kırılmaya karşı dirençli hafif ABS gövdesi ve 360 derece dönebilen tekerlekleriyle seyahat kategorisinin 1 numarası olan set, 4.449,90 TL yerine %20 indirimle 3.550,00 TL'ye düşerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Anthony Jackson TRION Ultra Hafif ABS 3'lü Valiz Seti Koyu Haki

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Karaca Stark 2'li kesme tahtası seti son 90 günün dip fiyatıyla haftanın kapışılan ürünü!

Karaca Stark 2'li kesme tahtası seti son 90 günün dip fiyatıyla haftanın kapışılan ürünü!

Bıçak dostu hijyenik yüzeyi ve ergonomik tasarımıyla mutfak hazırlıklarının vazgeçilmezi olan ikili set, 449,98 TL yerine %56 indirimle sadece 196,65 TL'ye haftanın en çok sipariş edilen mutfak gereci oldu.

Karaca Stark 2'li Kesme Tahtası Seti

Proteinocean Whey Isolate çikolata-muz aromalı protein tozu sporcuların bu hafta 1 numarası!

Proteinocean Whey Isolate çikolata-muz aromalı protein tozu sporcuların bu hafta 1 numarası!

%90 saf protein oranı ve enfes aromasıyla antrenman yapanların bu hafta en çok satın aldığı takviye olan 400 gramlık izole formül, 2.299 TL yerine 1.499 TL avantajıyla sepetlere giriyor.

onedio10 koduyla ekstra indirim.

Proteinocean Whey Isolate Protein Tozu Çikolata & Muz

Fissler Vitaquick Edition 4,5 litre düdüklü tencere, tencere kategorisinde haftanın lideri!

Fissler Vitaquick Edition 4,5 litre düdüklü tencere, tencere kategorisinde haftanın lideri!

Yemekleri vitaminlerini kaybetmeden ultra hızlı ve güvenli şekilde pişiren Alman teknolojili çelik tencere, son 90 günün en düşük fiyatı kapsamında 16.999,00 TL yerine %33 indirimle 11.423,33 TL'ye alıcı buluyor.

Fissler Vitaquick Edition 4,5 Litre Düdüklü Tencere

Zühre Ana bromelain ve ananas özlü detoks şurubu onedio10 koduyla haftanın favorisi!

Zühre Ana bromelain ve ananas özlü detoks şurubu onedio10 koduyla haftanın favorisi!

Metabolizmayı hızlandıran ve ödem atımını destekleyen popüler ananas özlü formül, haftanın en çok sipariş edilen sağlıklı yaşam ürünleri arasında yer alırken onedio10 koduyla sepette anında %10 ek indirim sağlıyor.

Zühre Ana Bromelain Ananas Özlü Detoks Şurubu

Dyson V15 Detect™ Absolute kablosuz süpürge sepette tam 12.000 TL indirimle haftanın yıldızı!

Dyson V15 Detect™ Absolute kablosuz süpürge sepette tam 12.000 TL indirimle haftanın yıldızı!

Lazerli toz algılama başlığı, mikroskobik partikülleri sayan piezo sensörü ve rakipsiz çekim gücüyle haftanın en çok konuşulan temizlik devi, 42.999 TL yerine sepette net 30.999 TL'ye satışta.

Dyson V15 Detect™ Absolute Kablosuz Dikey Süpürge

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Silver Home süper emici araç ve mutfak kurulama bezi haftanın en pratik kurtarıcısı!

Silver Home süper emici araç ve mutfak kurulama bezi haftanın en pratik kurtarıcısı!

50x70 cm ebatları, yüzeyde tüy ve leke bırakmayan yüksek mikrofiber emiciliğiyle hem oto bakımında hem tezgahlarda herkesin sepetine çoklu eklediği haftanın çok satan temizlik bezi.

Silver Home Süper Emici 50x70 cm Araç ve Mutfak Kurulama Bezi

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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