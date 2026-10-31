En İyi 100 Fırsat Arasından Sizin İçin Seçtik: Gülümseten Kasım'ın En İyi İndirimleri
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Gülümseten Kasım indirimlerinde binlerce ürün arasından kaybolmamanız için en iyi 100 fırsatın en çok öne çıkan, kategorisinde zirveye oturan ve dip fiyatları yakalayan yıldız parçalarını tek tek seçtik! Akıllı telefonlardan canavar oyuncu bilgisayarlarına, buharlı temizlik devi Kärcher'den Camper konforuna ve çok satan kahve ekipmanlarına kadar işte sepetinize eklemeniz gereken en avantajlı fırsatlar:
Bu içerik 31.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Apple iPhone 17 256 GB Sis Mavisi 88.799,00 TL'den 86.498,00 TL'ye düştü!
Philips Baristina espresso makinesi çekirdekli kahve makinelerinde çok satanlar 1.si!
HP OMEN RTX 5060 oyuncu bilgisayarı 66.999,00 TL'den 63.499,00 TL'ye düştü!
Shark Detect Clean & Empty şarjlı dikey süpürge 24.570,00 TL'den 23.999,00 TL'ye düştü!
SKG HS500 kablosuz ısıtmalı boyun masaj aleti 8.999,00 TL'den 3.999,00 TL'ye düştü!
Karaca Stark 2'li kesme tahtası seti 449,98 TL'den 196,65 TL'ye düştü!
Camper Brutus+ erkek deri ayakkabı 10.999,00 TL'den 6.599,40 TL'ye düştü!
Avène Cleanance Solaire SPF 50+ güneş kremi 50 ml 969,00 TL'den 531,00 TL'ye düştü!
UBPET C20 akıllı kedi tuvaleti 25.999,00 TL'den 15.998,00 TL'ye düştü!
Anthony Jackson Trion ultra hafif orta boy valiz kategorisinde çok satanlar 1.si net 1.385,00 TL!
Philips Viva Collection katı meyve sıkacağı 3.669,00 TL'den 3.301,00 TL'ye düştü!
Kärcher SC 5 Deluxe buharlı temizleyici 30.799,00 TL'den 22.999,00 TL'ye düştü!
Julius Meinl Originals Red Door çekirdek kahve 1 kg 2.490,00 TL'den 1.479,22 TL'ye düştü!
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