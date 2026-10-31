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En İyi 100 Fırsat Arasından Sizin İçin Seçtik: Gülümseten Kasım'ın En İyi İndirimleri

etiket En İyi 100 Fırsat Arasından Sizin İçin Seçtik: Gülümseten Kasım'ın En İyi İndirimleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
31.10.2026 - 11:37
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Gülümseten Kasım indirimlerinde binlerce ürün arasından kaybolmamanız için en iyi 100 fırsatın en çok öne çıkan, kategorisinde zirveye oturan ve dip fiyatları yakalayan yıldız parçalarını tek tek seçtik! Akıllı telefonlardan canavar oyuncu bilgisayarlarına, buharlı temizlik devi Kärcher'den Camper konforuna ve çok satan kahve ekipmanlarına kadar işte sepetinize eklemeniz gereken en avantajlı fırsatlar:

Bu içerik 31.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Apple iPhone 17 256 GB Sis Mavisi 88.799,00 TL'den 86.498,00 TL'ye düştü!

Apple iPhone 17 256 GB Sis Mavisi 88.799,00 TL'den 86.498,00 TL'ye düştü!

A19 çipin üstün performansı, 120 Hz ProMotion 6.3 inç akıcı ekranı, Center Stage özellikli ön kamerası ve çizilmelere karşı artırılmış dayanıklılığıyla geçtiğimiz ay 100 adetten fazla satan ürün Gülümseten Kasım avantajıyla satışta.

Apple iPhone 17 256 GB Sis Mavisi

Philips Baristina espresso makinesi çekirdekli kahve makinelerinde çok satanlar 1.si!

Philips Baristina espresso makinesi çekirdekli kahve makinelerinde çok satanlar 1.si!

16 bar basıncı, kompakt şık tasarımı ve tek hareketle evde barista kalitesinde taze çekirdekten kahve hazırlama kolaylığıyla kategorisinin 1 numaralı tercihi olarak 9.504,04 TL fiyata sunuluyor.

Philips Baristina BAR300/03 Kompakt Espresso Makinesi

HP OMEN RTX 5060 oyuncu bilgisayarı 66.999,00 TL'den 63.499,00 TL'ye düştü!

HP OMEN RTX 5060 oyuncu bilgisayarı 66.999,00 TL'den 63.499,00 TL'ye düştü!

NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB ekran kartı, AMD Ryzen 7 260 işlemcisi, 165 Hz 15.3 inç IPS akıcı paneli, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD donanımıyla son 365 günün en düşük fiyatında.

HP OMEN D62C8EA RTX 5060 AMD Ryzen 7 Gaming Laptop

Shark Detect Clean & Empty şarjlı dikey süpürge 24.570,00 TL'den 23.999,00 TL'ye düştü!

Shark Detect Clean & Empty şarjlı dikey süpürge 24.570,00 TL'den 23.999,00 TL'ye düştü!

2 litrelik otomatik toz boşaltma istasyonu, kir algılayıcı akıllı Detect sensörleri ve zemin tanıma özellikli turbo başlığıyla temizliği zahmetsiz kılan cihaz Gülümseten Kasım'da fırsat fiyatında.

Shark Detect Clean&Empty Auto-Empty Şarjlı Dikey Süpürge IW3612EUT

SKG HS500 kablosuz ısıtmalı boyun masaj aleti 8.999,00 TL'den 3.999,00 TL'ye düştü!

SKG HS500 kablosuz ısıtmalı boyun masaj aleti 8.999,00 TL'den 3.999,00 TL'ye düştü!

İnsan eli hissi veren Shiatsu yoğurma mekanizması, 6 akıllı masaj modu, derin doku rahatlatma fonksiyonu ve termal ısıtma özelliğiyle son 365 günün en dip fiyatında %56 indirimde.

SKG HS500 Kablosuz Isıtmalı Shiatsu Boyun Masaj Aleti

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Karaca Stark 2'li kesme tahtası seti 449,98 TL'den 196,65 TL'ye düştü!

Karaca Stark 2'li kesme tahtası seti 449,98 TL'den 196,65 TL'ye düştü!

Bıçak dostu dayanıklı hijyenik yüzeyi, mutfakta yer kaplamayan ergonomik ebatları ve şık tasarımıyla son 90 günün en düşük fiyatı kapsamında %56 indirimle mutfakların kurtarıcısı.

Karaca Stark 2'li Kesme Tahtası Seti

Camper Brutus+ erkek deri ayakkabı 10.999,00 TL'den 6.599,40 TL'ye düştü!

Camper Brutus+ erkek deri ayakkabı 10.999,00 TL'den 6.599,40 TL'ye düştü!

Hafif ve ekstra esnek taban teknolojisi, Camper'ın ikonik dayanıklı dikiş yapısı ve zamansız konforlu formuyla son 90 günün dip fiyatında tam %40 indirim avantajıyla alıcılarını bekliyor.

CAMPER Brutus+ Erkek Deri Ayakkabı

Avène Cleanance Solaire SPF 50+ güneş kremi 50 ml 969,00 TL'den 531,00 TL'ye düştü!

Avène Cleanance Solaire SPF 50+ güneş kremi 50 ml 969,00 TL'den 531,00 TL'ye düştü!

Yağlı ve akneye eğilimli ciltler için matlaştırıcı etki sunan, parlamayı önleyen yüksek UVA/UVB korumalı dermokozmetik formül %45 indirimle fırsat listesinde.

Avène Cleanance Solaire SPF 50+ Güneş Koruyucu Krem 50 ml

UBPET C20 akıllı kedi tuvaleti 25.999,00 TL'den 15.998,00 TL'ye düştü!

UBPET C20 akıllı kedi tuvaleti 25.999,00 TL'den 15.998,00 TL'ye düştü!

Mobil uygulama üzerinden kontrol, otomatik atık eleme döngüsü, çift deodorantlı koku önleme sistemi, hassas ağırlık sensörü ve 38 dB ultra fısıltı sessizliğiyle son bir yılın dip fiyatında %38 indirimde.

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti Mobil Uygulama Kontrollü

Anthony Jackson Trion ultra hafif orta boy valiz kategorisinde çok satanlar 1.si net 1.385,00 TL!

Anthony Jackson Trion ultra hafif orta boy valiz kategorisinde çok satanlar 1.si net 1.385,00 TL!

1.899,90 TL yerine %27 indirimle moda kategorisinde zirveye yerleşen şık haki renkli valiz; kırılmaya dayanıklı ABS gövdesi, 360 derece döner tekerlekleri ve hafif tasarımıyla seyahatlerin vazgeçilmezi.

Anthony Jackson TRION Ultra Hafif ABS Orta Boy Valiz Haki

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Philips Viva Collection katı meyve sıkacağı 3.669,00 TL'den 3.301,00 TL'ye düştü!

Philips Viva Collection katı meyve sıkacağı 3.669,00 TL'den 3.301,00 TL'ye düştü!

500W motoru, 1.5 litre posa kapasitesi, bardağa doğrudan servis kolaylığı, damlatmaz musluğu ve 1 dakikada temizlenen QuickClean teknolojisiyle Gülümseten Kasım'da indirimde.

Philips Viva Collection HR1832/00 Katı Meyve Sıkacağı

Kärcher SC 5 Deluxe buharlı temizleyici 30.799,00 TL'den 22.999,00 TL'ye düştü!

Kärcher SC 5 Deluxe buharlı temizleyici 30.799,00 TL'den 22.999,00 TL'ye düştü!

4 bar güçlü buhar basıncı, 2250 W yüksek ısıtma kapasitesi, 3 dakikada hızlı ısınma süresi ve yaklaşık 130 m² yüzey performansıyla kimyasalsız derinlemesine hijyen sağlayan cihaz son 365 günün dip fiyatında.

Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line Buharlı Temizleyici Beyaz

Julius Meinl Originals Red Door çekirdek kahve 1 kg 2.490,00 TL'den 1.479,22 TL'ye düştü!

Julius Meinl Originals Red Door çekirdek kahve 1 kg 2.490,00 TL'den 1.479,22 TL'ye düştü!

Viyana kahve kültürünün geleneksel dengeli kavrumu, zengin aroması ve kadifemsi kremasıyla son 30 günün en düşük fiyatı kapsamında %41 indirimle kahveseverlerin sepetinde.

Julius Meinl Originals Red Door Çekirdek Kahve 1 Kg

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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