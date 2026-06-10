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Tüm Ailenin Bagaj İhtiyacını Tek Seferde Çözen Anthony Jackson 3'lü Ultra Hafif Valiz Seti İndirimde!

etiket Tüm Ailenin Bagaj İhtiyacını Tek Seferde Çözen Anthony Jackson 3'lü Ultra Hafif Valiz Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.06.2026 - 17:48
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Yaz tatili ve seyahat planları yapılmaya başlamışken, bavul hazırlamayı tam bir işkence olmaktan çıkaracak şahane bir set fırsatıyla geldik. Hem havalimanlarındaki kilo sınırına meydan okuyan hafifliği hem de kırılmalara karşı üstün sağlamlığıyla bilinen Anthony Jackson TRION Ultra Hafif ABS Siyah 3'lü Valiz Seti, Amazon’un günün fırsatları kapsamında güzel bir indirime girdi. Kabin boydan büyük boya kadar tüm seyahat ihtiyaçlarınızı tek seferde ve en ekonomik şekilde kapatacak bu ömürlük setin detaylarını birlikte inceleyelim.

Bu içerik 10.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

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30 kg yük onaylı ve 10.000 kez test edilmiş 3'lü dev seyahat seti!

30 kg yük onaylı ve 10.000 kez test edilmiş 3'lü dev seyahat seti!

Kabin boy, orta boy ve büyük boy olmak üzere 3 farklı valizden oluşan bu set, seyahatinizin süresine veya türüne göre ister hafta sonu kaçamağı, ister uzun yaz tatillerinde hep yanınızda olacak. Kullanılmadığı zamanlarda iç içe geçebilen tasarımları sayesinde evde neredeyse tek bir valiz kadar yer kaplaması da öne çıkan özelliklerinden biri.

%100 ABS Hammadde ile Darbelere Karşı Üstün Koruma

%100 ABS Hammadde ile Darbelere Karşı Üstün Koruma

Sert kabuk teknolojisi ve esnek yapısı sayesinde, bagaj personellerinin en sert fırlatmalarına, çarpmalara ve darbelere karşı üstün bir koruma performansı gösteriyor. İçindeki kırılacak eşyalarınızı güvende tutarken, şık mat siyah dokusuyla da çizilmelere karşı ekstra dirençlidir.

30 Kilogram Test Onaylı Sap ve Tekerlekler

30 Kilogram Test Onaylı Sap ve Tekerlekler

Bu valiz setinin en güven veren yanı dayanıklılığının tescilli olmasıdır. Üç valizin de taşıma sapları ve tekerlek mekanizmaları, tam 30 kilogramlık ağır yük testine tabi tutularak onaylanmış. Bavulları en tepeleme doldurduğunuzda bile kopma ya da kırılma riski yaşatmıyor.

360 Derece Dönebilen 4 Tekerlekli Sessiz Konfor

360 Derece Dönebilen 4 Tekerlekli Sessiz Konfor

Her yöne zahmetsizce ve pürüzsüzce hareket edebilen 4 adet bağımsız tekerlek sistemi, valizleri çekme yükünü minimuma indirir. Ağır yükleri bile kalabalık terminallerde, havalimanı zeminlerinde yağ gibi sessizce kaydırarak taşımanızı sağlar.

10.000 Kez Sınanmış Çekçek Mekanizması ve Ultra Hafiflik

10.000 Kez Sınanmış Çekçek Mekanizması ve Ultra Hafiflik

Valizlerin en çabuk bozulan yeri olan alüminyum çekçek sistemi, Anthony Jackson laboratuvarlarında tam 10.000 kez açma-kapama testine tabi tutulmuş. Valizlerin kendi gövde ağırlığı minimumda tutulduğu için uçuşlardaki değerli bagaj hakkınız tamamen size ve kıyafetlerinize kalıyor.

Yarı yolda bırakmayacak sağlamlıkta, evde saklarken yer kaplamayan ve tüm ailenin bagaj ihtiyacını tek seferde en uygun fiyata kapatacak evladiyelik bir yatırım yapmak isterseniz çok satanlarda 1. sırada yer alan valiz setini buradan satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

  • 13 günlük Balkanlar seyahatimde en büyük boy ve kaban valizini kullandım , aşırı kullanışlı sürümü çok kolay ve hiçbir hasar olmadan döndük.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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