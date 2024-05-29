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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
29.05.2024 - 18:07

Son zamanların en çok tercih edilen oyuncu koltuğu Hawk Gaming Chair FAB V4, uzun süreli kullanımda bile konfor hissi sağlıyor. Spor görünümünü şık tasarımıyla birleştiren bu koltuk, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 29.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fab kumaş oyuncu koltuğu, konforun ve dayanıklılığın birleşimiyle uzun süreli kullanımlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Fab kumaş oyuncu koltuğu, konforun ve dayanıklılığın birleşimiyle uzun süreli kullanımlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önlüyor ve uzun süreli kullanım sağlıyor.

Baş yastığı ve bel desteğinde bulunan akıllı süngerler 60 DNS sertlikte üretilerek 2MM demir iskelet ile güçlendirilmiş.

Baş yastığı ve bel desteğinde bulunan akıllı süngerler 60 DNS sertlikte üretilerek 2MM demir iskelet ile güçlendirilmiş.

Bu sünger yapısı uzun süreli kullanımlarda bile bozulmadan kalabilmeyi mümkün kılıyor.

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğunun yedi farklı renk seçeneği mevcut.

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğunun yedi farklı renk seçeneği mevcut.

Yükseklik, derinlik ve açısal olmak üzere 3 farklı harekete sahip olan kolçakları kendi isteğinize göre ayarlayıp hareket alanınızı daha rahat bir hale getirebilirsiniz.

Yükseklik, derinlik ve açısal olmak üzere 3 farklı harekete sahip olan kolçakları kendi isteğinize göre ayarlayıp hareket alanınızı daha rahat bir hale getirebilirsiniz.

Üstelik 3D kolların üst yüzeyi yumuşak plastikten üretilmiş olup ergonomik bir deneyim sağlıyor.

180 derece yaslanabilme özelliği kendinizi en uygun konumda tutabilmenize olanak tanıyor.

180 derece yaslanabilme özelliği kendinizi en uygun konumda tutabilmenize olanak tanıyor.

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu e-sporcuların rahatlığı göz önüne alınarak üretilmiş olsa da bilgisayar başında çalışanlar için de oldukça uygun bir seçenek. 

Buradan inceleyebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Koltuk her açıdan çok rahat. Kullanımı kolay ve ergonomik. Henüz cayır cayır yaz ayları gelmediği için terleme olursa nasıl bi hale geliyor henüz bilmiyorum fakat kumaşı çok kaliteli kolay kolay bi şey olurmuş hissiyatı vermiyor. Beni tek rahatsız eden kısım koltuk yatırması kullandığımda kol dayama kısmı önde kalıyor, kaydırabilir kol fakat sanırım ben biraz yayılarak oturduğum için tam anlamıyla kontrolü vermiyor. Onun dışında dik bi konumda olduğunda gayet konforlu, ergonomik olarak rahatsız etmeyen bi halde. Kilolu olmadığım için herhangi bir yerinde buna bağlı olarak bi yamulma, kırılma gibi şeyler henüz olmadı. Ben yanında kol dayama aparatı için yastık ve oturma minderi de aldım madem bütün gün üzerindeyim niye rahat olmasın diye. Gayet tatmin edici, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz

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