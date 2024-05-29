Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu İndirimde!
Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen oyuncu koltuğu Hawk Gaming Chair FAB V4, uzun süreli kullanımda bile konfor hissi sağlıyor. Spor görünümünü şık tasarımıyla birleştiren bu koltuk, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 29.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Fab kumaş oyuncu koltuğu, konforun ve dayanıklılığın birleşimiyle uzun süreli kullanımlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.
Baş yastığı ve bel desteğinde bulunan akıllı süngerler 60 DNS sertlikte üretilerek 2MM demir iskelet ile güçlendirilmiş.
Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğunun yedi farklı renk seçeneği mevcut.
Yükseklik, derinlik ve açısal olmak üzere 3 farklı harekete sahip olan kolçakları kendi isteğinize göre ayarlayıp hareket alanınızı daha rahat bir hale getirebilirsiniz.
180 derece yaslanabilme özelliği kendinizi en uygun konumda tutabilmenize olanak tanıyor.
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