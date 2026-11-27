Yediden Yetmişe Herkes Tanıyor: Külkedisi İsminin Türkçe Çevirisi Nereden Geliyor?
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1800'lerin başında Avrupa'da yayılan Külkedisi masalını hepimiz biliyoruz. Ama masalın Türkçe adı çevirmenlerin yaptığı uyduruk bir çeviriden geliyor. Peki adındaki 'kedi' nereden çıktı?
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Masalın adı Fransızca Cendrillion ve yazarı Charles Perrault, ama hikayenin çok eski Çin kaynaklarına dayandığı söyleniyor.
İngiliz versiyonunda şöminenin önünde uyuyan Ella'nın yüzü kül içinde kalınca üvey kardeşleri ona 'kül Ella' demiş.
Türkçe çevirmenler 'Ella'yı 'kedi' diye çevirince masalın adı Külkedisi olarak yerleşti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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