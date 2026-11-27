Masalın adı Fransızca Cendrillion. Fransız Charles Perrault'nun yazdığı bu masalda kızın adı Lucette. Masalın öncesi de var. Hikayenin çok eski Çin kaynaklarına dayandığı söyleniyor. İngiliz versiyonunda ise kızın adı Ella ve 'cinder' İngilizcede 'kül' demek.

Perrault'nun Cinderella peri masalı uyarlaması 1698 tarihli bir operaydı. Bu operanın 1898 yılındaki gösterimine ait bir afiş de Fransızca isimle hazırlanmıştı.