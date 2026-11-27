Bol gözenekli poliüretan köpükten yapılan sarı katman, içine aynı anda hem su hem hava hapsediyor. Üzerine bir damla deterjan damlatılıp sünger sıkıldığında yüzlerce minik hava odacığı deterjanı ve suyu çırparak yoğun bir köpük oluşturuyor.

Sünger bu köpüğü yıkama boyunca azar azar dışarı veren bir depo gibi davranıyor. Deterjan doğrudan yeşil keçenin üzerine dökülseydi, ilk bardakta suyla birlikte akıp gidecekti.