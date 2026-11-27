Bulaşık Süngerinin Bir Yüzü Sarıyken, Diğer Yüzü Neden Yeşil? Aslında İkisi Çok Farklı İş Yapıyor
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Türkiye'de hangi evin mutfağına girilse lavabonun kenarında aynı ikili duruyor: yumuşak sarı bir sünger ve üstünde sert, koyu yeşil bir keçe. Çoğu kişi bu iki katmanın neden böyle tasarlandığını hiç düşünmüyor. Üstelik kiri kazıyan kısım sanıldığı gibi sarı sünger değil.
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Sarı katman kiri kazımaktan çok, köpük üretmek için tasarlanmış bir köpük pompası gibi çalışıyor.
Yeşil keçenin sert işini alüminyum oksit kristalleri üstleniyor ve bu güç bazı yüzeylere zarar verebiliyor.
Mavi veya beyaz süngerlerdeki renk farkı bir tasarım tercihi değil, çoğu zaman sertlik seviyesini gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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