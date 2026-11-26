Bu İlimizde Aynı Anda İki Mevsim Yaşanıyor: Dağlar Karla Kaplandı, Aşağıda Sonbahar Sürüyor
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar dağları ve ormanlık alanları beyaza bürürken, daha alçak bölgelerde sonbaharın renkleri hakim olmaya devam ediyor. İlçede aynı anda iki mevsim yaşanıyor.
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Kaynak: AA
Hendek'in yüksek kesimlerinde kar etkili olurken alçak bölgelerde sonbahar manzaraları sürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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