20 Dizinin İlk ve Son Bölüm Reytingini Karşılaştırdık: Reytingini Neredeyse Üçe Katlayan Dizi Hangisi Oldu?
Final kararlarıyla çalkalanan sezonda bu kez tablonun öbür yüzüne baktık ve yayındaki 20 dizinin ilk bölüm reytingini son bölümüyle yan yana koyduk. Ortaya çıkan karne epey şaşırtıcı, çünkü ilk bölümünde listenin ortalarında kalan bir yapım bugün reytingini neredeyse üçe katlamış durumda. Dört dizi reytingini en az ikiye katlarken, açılışını çift haneli rakamla yapan bir TRT 1 dizisi ise başladığı yerin yarısına indi.
Kaynak: TİAK
Taşacak Bu Deniz, 3,87 ile açıldığı ilk bölümden bu yana reytingini neredeyse üçe katladı.
Kızılcık Şerbeti ilk bölümde sondan 4. sıradaydı, bugün reytingini 2,7 katına çıkardı.
Teşkilat 10,10'luk ilk bölüm reytinginin yarısına inerken beş dizi başladığı yerin gerisinde kaldı.
Yayındaki 20 dizinin ilk bölüm ve son bölüm Total reytingleri:
1. Taşacak Bu Deniz: 3,87 → 11,03 (2,85 kat)
2. Kızılcık Şerbeti: 2,38 → 6,47 (2,72 kat)
3. Ömür Usta: 3,82 → 7,96 (2,08 kat)
4. Daha 17: 3,19 → 6,44 (2,02 kat)
5. Başkalarının Hayatı: 2,05 → 3,99 (1,95 kat)
6. Sevdan Bir Ateş: 3,54 → 6,73 (1,90 kat)
7. Uzak Şehir: 5,73 → 9,96 (1,74 kat)
8. Altı Üstü İstanbul: 4,45 → 7,39 (1,66 kat)
9. Anne Yarısı: 3,13 → 4,99 (1,59 kat)
10. Gönül Dağı: 3,39 → 5,40 (1,59 kat)
11. Yeraltı: 5,69 → 8,83 (1,55 kat)
12. Evlilik Güzeldir: 2,13 → 2,74 (1,29 kat)
13. Güller ve Günahlar: 4,20 → 5,28 (1,26 kat)
14. Haysiyet: 3,50 → 4,23 (1,21 kat)
15. Güneşin Doğduğu Yer: 4,66 → 5,21 (1,12 kat)
16. Sevdiğim Sensin: 6,24 → 5,54 (yüzde 11 düşüş)
17. Tuzlu Kahve: 4,36 → 3,80 (yüzde 13 düşüş)
18. Mehmed: Fetihler Sultanı: 4,25 → 3,55 (yüzde 16 düşüş)
19. Muhtemel Aşk: 2,88 → 2,25 (yüzde 22 düşüş)
20. Teşkilat: 10,10 → 5,03 (yüzde 50 düşüş)
Son bölüm reytingleri 16-25 Kasım arasında yayınlanan son yeni bölümlerden alındı. Mehmed: Fetihler Sultanı 24 Kasım'da yayınlanmadığı için 17 Kasım bölümü esas alındı. Final yapan Halef: Köklerin Çağrısı ile ekrana veda eden Sevdam Karadeniz listeye dahil edilmedi.
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