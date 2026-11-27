Taşacak Bu Deniz'in hemen arkasında, ilk bölüm tablosunda neredeyse dipte duran Kızılcık Şerbeti var. Show TV dizisi ilk bölümünde 2,38 alıp listede sondan 4. sıraya yerleşmişti, son bölümünde ise 6,47'ye ulaşarak reytingini 2,72 katına çıkardı ve fenomen olmaya giden yolun düşük bir açılışla da başlayabileceğini gösterdi.

Reytingini en az ikiye katlayan dört dizinin diğer ikisi NOW'un Ömür Usta'sı ile Kanal D'nin Daha 17'si oldu; Ömür Usta 3,82'den 7,96'ya, Daha 17 ise 3,19'dan 6,44'e yükseldi. İlk bölüm sıralamasının sonuncusu Başkalarının Hayatı da 2,05'ten 3,99'a çıkarak ikiye katlamaya kıl payı uzak kalırken, Sevdan Bir Ateş 3,54'ten 6,73'e tırmandı.

Puan bazında bakıldığında ise ikinci sıraya Uzak Şehir yerleşiyor. İlk bölümünde 5,73 alan Kanal D dizisi, 23 Kasım'da 9,96 ile pazartesi akşamının lideri oldu ve 4,23 puanlık artışla Taşacak Bu Deniz'den sonra en çok puan kazanan dizi olarak dikkat çekti.