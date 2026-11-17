21 Dizinin En Yüksek ve Son Bölüm Reytingini Karşılaştırdık: Rekorunu Aşan Tek Dizi Hangisi?
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Yayındaki 21 dizinin en yüksek Total reytingleri ile son bölüm reytingleri yan yana kondu. Teşkilat 13,67'lik rekorunun üçte birine, 4,77'ye inerken Haysiyet zirvesine yalnızca 0,05 puan uzaklıkta kaldı. Listenin başındaki Uzak Şehir son bölümde 9,79 aldı. Ömür Usta ise listedeki rekorunu çoktan geride bıraktı.
Zirvede Uzak Şehir var ama rekorundan en çok uzaklaşan dizi 8,90 puanla Teşkilat oldu.
Kızılcık Şerbeti 4,24 puan geride kalırken Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı zirvelerine en çok yaklaşan diziler oldu.
Ömür Usta listedeki rekorunu 7,83 ile geride bıraktı, Altı Üstü İstanbul'da fark 0,81'e indi.
Haysiyet rekoruna yalnızca 0,05 puan uzaklıkta, Muhtemel Aşk ise zirvesinin yarısının altına düştü.
En büyük fark Teşkilat'ta, en küçük fark Haysiyet'te görüldü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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