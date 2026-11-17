Uzak Şehir: En yüksek 18,07 / Son bölüm 9,79 (16 Kasım)

Taşacak Bu Deniz: En yüksek 16,29 / Son bölüm 10,60 (13 Kasım)

Teşkilat: En yüksek 13,67 / Son bölüm 4,77 (15 Kasım)

Gönül Dağı: En yüksek 12,08 / Son bölüm 4,70 (14 Kasım)

Sevdiğim Sensin: En yüksek 10,70 / Son bölüm 5,38 (12 Kasım)

Listenin başındaki Uzak Şehir, ilk sezonunda ulaştığı 18,07 ile son beş yılın en yüksek dizi reytingi olarak kayıtlara geçmişti. Dizi 16 Kasım'da 9,79 ile yine günün birincisi oldu ama rekorunun 8,28 puan gerisinde kaldı.

Asıl dikkat çeken ise Teşkilat. TRT 1 dizisi 15 Kasım'da 4,77 aldı ve 13,67'lik rekorunun yaklaşık üçte birine indi. Gönül Dağı da 12,08'lik zirvesinin 7,38 puan gerisinde, 4,70'te kaldı.