O Dizi 5 Yılın Rekorunu Kırmıştı, Bu Sezon Yarısında Kaldı: Yayındaki 22 Dizinin En Yüksek Reytingleri

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Eylül 2024 ile Haziran 2025 arasındaki ilk sezonunda hem Total hem 20+ABC1'de sezonun en çok izlenen dizisi olarak adını reyting tablolarının en üstüne yazdırmıştı. Uzak Şehir'in reyting rekoru, 14 Nisan 2025'te yayınlanan 21. bölümde geldi ve Total'de ölçülen 18.07, son beş yılın en yüksek dizi reytingi olarak kayıtlara geçti.

Bir hafta önce ekrana gelen 20. bölüm de 20+ABC1'de 17.12 alarak aynı dönemin rekorunu kırmıştı. Aradan geçen bir buçuk yılda 70. bölümüne ulaşan dizi, 26 Ekim Pazartesi akşamı 8.51 ile yine günün birincisi oldu ancak bu rakam rekor gecesinin yarısına bile ulaşamadı.