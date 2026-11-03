O Dizi 5 Yılın Rekorunu Kırmıştı, Bu Sezon Yarısında Kaldı: Yayındaki 22 Dizinin En Yüksek Reytingleri
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Ekranda yarışan 22 dizinin bugüne kadar ulaştığı en yüksek Total reytingler tek listede toplandı ve tablo, sezonun liderlerinin bile kendi rekorlarından ne kadar uzakta olduğunu gözler önüne serdi. Listenin başındaki isim, bir zamanlar beş yılın rekorunu kırarak televizyon dünyasını sallamıştı. Bugünkü rakamlarla eski zirveler yan yana konduğunda bazı dizilerde aradaki fark neredeyse ikiye katlanıyor.
Uzak Şehir'in reyting rekoru, 21. bölümde ulaştığı 18.07 ile listenin zirvesinde duruyor.
Taşacak Bu Deniz'in 16.29'luk rekoru ilk sezonda geldi, bu sezonki zirvesi 11.52'de kaldı.
Teşkilat 13.67'lik rekorunun çok gerisinde kalırken listenin sonunda final kararı alan Sevdam Karadeniz var.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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