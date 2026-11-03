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O Dizi 5 Yılın Rekorunu Kırmıştı, Bu Sezon Yarısında Kaldı: Yayındaki 22 Dizinin En Yüksek Reytingleri

O Dizi 5 Yılın Rekorunu Kırmıştı, Bu Sezon Yarısında Kaldı: Yayındaki 22 Dizinin En Yüksek Reytingleri

Uzak Şehir Reyting Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 11:52
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Ekranda yarışan 22 dizinin bugüne kadar ulaştığı en yüksek Total reytingler tek listede toplandı ve tablo, sezonun liderlerinin bile kendi rekorlarından ne kadar uzakta olduğunu gözler önüne serdi. Listenin başındaki isim, bir zamanlar beş yılın rekorunu kırarak televizyon dünyasını sallamıştı. Bugünkü rakamlarla eski zirveler yan yana konduğunda bazı dizilerde aradaki fark neredeyse ikiye katlanıyor.

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Uzak Şehir'in reyting rekoru, 21. bölümde ulaştığı 18.07 ile listenin zirvesinde duruyor.

Uzak Şehir'in reyting rekoru, 21. bölümde ulaştığı 18.07 ile listenin zirvesinde duruyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Eylül 2024 ile Haziran 2025 arasındaki ilk sezonunda hem Total hem 20+ABC1'de sezonun en çok izlenen dizisi olarak adını reyting tablolarının en üstüne yazdırmıştı. Uzak Şehir'in reyting rekoru, 14 Nisan 2025'te yayınlanan 21. bölümde geldi ve Total'de ölçülen 18.07, son beş yılın en yüksek dizi reytingi olarak kayıtlara geçti.

Bir hafta önce ekrana gelen 20. bölüm de 20+ABC1'de 17.12 alarak aynı dönemin rekorunu kırmıştı. Aradan geçen bir buçuk yılda 70. bölümüne ulaşan dizi, 26 Ekim Pazartesi akşamı 8.51 ile yine günün birincisi oldu ancak bu rakam rekor gecesinin yarısına bile ulaşamadı.

Taşacak Bu Deniz'in 16.29'luk rekoru ilk sezonda geldi, bu sezonki zirvesi 11.52'de kaldı.

Taşacak Bu Deniz'in 16.29'luk rekoru ilk sezonda geldi, bu sezonki zirvesi 11.52'de kaldı.

Rekor tablosunda Uzak Şehir'in hemen arkasından gelen Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim 2025'te başladığı ilk sezonunda TRT 1'in Cuma akşamlarını sahiplenip ekran başına kilitlenen bir izleyici kitlesi yakalamıştı. Dizinin en yüksek Total reytingi ilk sezonun 10. bölümünde ölçülen 16.29 oldu ve aynı bölüm AB'de 15.21, ABC1'de 17.52 aldı.

2 Ekim'de ikinci sezonuyla geri dönen dizi, 30 Ekim Cuma akşamı 11.52 ile bu sezon bir dizinin aldığı en yüksek reytinge ulaştı ve yeni sezonda 10 barajını aşabilen nadir yapımlardan biri oldu. Sezon rekorunu elinde tutsa da kendi zirvesinin yaklaşık beş puan gerisinde kalması listedeki rakamların ne kadar yüksek bir çıtayı temsil ettiğini gösteriyor, üstelik üçüncü sıradaki dizide bu fark çok daha büyük.

Teşkilat 13.67'lik rekorunun çok gerisinde kalırken listenin sonunda final kararı alan Sevdam Karadeniz var.

Teşkilat 13.67'lik rekorunun çok gerisinde kalırken listenin sonunda final kararı alan Sevdam Karadeniz var.

Pazar akşamlarının iddialı yapımı Teşkilat, listede 13.67 ile üçüncü sırada yer alıyor fakat dizinin bugünkü tablosu bu rakamdan oldukça uzak, zira 1 Kasım Pazar akşamı Total'de 4.95 alan dizi günü Daha 17 ve Ömür Usta'nın ardından üçüncü sırada tamamladı. Rekor listesinin devamında TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 12.08, Sevdiğim Sensin 10.70 ve Kızılcık Şerbeti 10.69 ile 10 barajını geçmiş isimler arasında bulunuyor.

Bu sezon başlayan yapımların zirveleri daha mütevazı kalırken Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i 9.68 ile ilk yediye girdi, NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Ömür Usta da 7'li reytinglerle listenin ortalarında kendine yer buldu. Tablonun en altında ise final iddialarıyla gündeme gelen Evlilik Güzeldir 2.76 ve final kararı verilen Sevdam Karadeniz 2.11 ile yer alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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