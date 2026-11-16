13 Dizinin Özeti Yarıştı: Uzak Şehir, Haftalar Sonra Taşacak Bu Deniz'i Geçti!
9-15 Kasım haftasında 13 dizinin özeti reyting yarışına girdi. ABC1'de zirve dördüncü kez üst üste Taşacak Bu Deniz'in oldu, Total'de ise Uzak Şehir öne geçti. Haftanın en büyük sıçraması Yeraltı'dan geldi, en sert düşüşü Ömür Usta yaşadı.
Zirve ikiye bölündü: Taşacak Bu Deniz ABC1 ve AB'de, Uzak Şehir Total'de kazandı.
Taşacak Bu Deniz'in özeti dört haftadır yükseliyor, 11 dizinin yeni bölümünü geride bıraktı.
En büyük çıkış Yeraltı'dan: Özeti bir haftada 1,12 puan kazandı.
Maç gecesine denk gelen Ömür Usta'nın özeti 0,68 puan kaybetti.
Rakip özetlerin düellosu: Halef üç listede de Sevdiğim Sensin'i geçti, Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş arasında sonuç ikiye bölündü.
AB'de sıralama değişti: Kızılcık Şerbeti 3. sıraya, Tuzlu Kahve 7. sıraya çıktı.
İşte 9-15 Kasım haftasında 13 dizinin özet reytingleri:
1. Taşacak Bu Deniz - 5,62 - 4,79 - 5,93
2. Uzak Şehir - 6,45 - 4,35 - 5,47
3. Yeraltı - 5,10 - 3,82 - 5,28
4. Sevdan Bir Ateş - 4,17 - 3,90 - 4,75
5. Kızılcık Şerbeti - 3,84 - 3,96 - 4,25
6. Ömür Usta - 4,04 - 3,31 - 4,05
7. Altı Üstü İstanbul - 4,52 - 2,50 - 3,78
8. Tuzlu Kahve - 2,90 - 3,25 - 3,53
9. Anne Yarısı - 3,72 - 2,30 - 3,33
10. Haysiyet - 3,39 - 2,67 - 2,83
11. Halef: Köklerin Çağrısı - 3,29 - 2,37 - 2,77
12. Sevdiğim Sensin - 2,83 - 1,97 - 2,64
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