Haftanın özet yarışında tek bir kazanan çıkmadı. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i özetiyle ABC1'de 5,93, AB'de 4,79 alarak iki listede birden zirveye yerleşti.

Kanal D'nin Uzak Şehir'i ise Total'de 6,45 ile haftanın en yüksek özet reytingine ulaştı. Taşacak Bu Deniz'in özeti bu listede 5,62'de kaldı ve aradaki fark 0,83 puan oldu.

Uzak Şehir ABC1'de de 5,47 ile ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü basamağında 5,28 ile Yeraltı var.