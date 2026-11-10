4 Dizinin İptal Edildiği Hafta Özeti En Çok Reyting Alan Diziler Hangileri Oldu?

Pazartesi akşamı NOW'un Sevdam Karadeniz'i dördüncü bölümüyle final yaptı ve ABC1'de 0,88'de kaldı. Haftanın 11 dizi özetinin hepsi bu rakamın üzerine çıktı. Salı akşamı ise Galatasaray-Stuttgart maçı oynanırken 4 dizi yeni bölümle ekrana gelmedi.

Yedi günlük ABC1 ilk 10 listelerindeki 70 sıranın 11'ini dizi özetleri aldı. Geçen hafta bu sayı 13, bir önceki hafta ise 14'tü. Salı ve perşembe akşamları TRT 1'deki Avrupa kupası maçlarının gölgesinde hiçbir dizinin özeti ilk 10'a giremedi.

Haftanın en yüksek özeti üst üste üçüncü kez Taşacak Bu Deniz'den geldi. En büyük çıkışı Uzak Şehir, en sert düşüşü ise Yeraltı yaşadı.