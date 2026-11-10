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4 Dizinin İptal Edildiği Hafta Özeti En Çok Reyting Alan Diziler Hangileri Oldu?

4 Dizinin İptal Edildiği Hafta Özeti En Çok Reyting Alan Diziler Hangileri Oldu?

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 18:17
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2-8 Kasım haftasında Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı maç akşamı iptal edildi, Sevdam Karadeniz ise final yaptı. Buna rağmen 11 dizi özetiyle ABC1 ilk 10'una girdi. Taşacak Bu Deniz’in özeti 5,48 ile üst üste üçüncü hafta zirvede kaldı. Uzak Şehir’in özeti de AB’de Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümünü 1,16 puan farkla geçti.

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4 dizi iptal edildi, Sevdam Karadeniz final yaptı!

4 dizi iptal edildi, Sevdam Karadeniz final yaptı!

Pazartesi akşamı NOW'un Sevdam Karadeniz'i dördüncü bölümüyle final yaptı ve ABC1'de 0,88'de kaldı. Haftanın 11 dizi özetinin hepsi bu rakamın üzerine çıktı. Salı akşamı ise Galatasaray-Stuttgart maçı oynanırken 4 dizi yeni bölümle ekrana gelmedi.

Yedi günlük ABC1 ilk 10 listelerindeki 70 sıranın 11'ini dizi özetleri aldı. Geçen hafta bu sayı 13, bir önceki hafta ise 14'tü. Salı ve perşembe akşamları TRT 1'deki Avrupa kupası maçlarının gölgesinde hiçbir dizinin özeti ilk 10'a giremedi.

Haftanın en yüksek özeti üst üste üçüncü kez Taşacak Bu Deniz'den geldi. En büyük çıkışı Uzak Şehir, en sert düşüşü ise Yeraltı yaşadı.

Pazartesi: Uzak Şehir'in özeti 5,37 ile 3. sıraya yükseldi, AB'de rakibinin yeni bölümünü geride bıraktı.

Pazartesi: Uzak Şehir'in özeti 5,37 ile 3. sıraya yükseldi, AB'de rakibinin yeni bölümünü geride bıraktı.

Kanal D'nin Uzak Şehir'i 2 Kasım akşamı özetiyle ABC1'de 5,37 aldı ve günün 3. sırasına yerleşti. Geçen hafta 4,33 olan özet 1,04 puan kazandı. Bu, iki haftadır listede olan özetler arasındaki en büyük artış oldu.

Asıl dikkat çeken tablo AB'deydi. Uzak Şehir'in özeti bu listede 4,74 ile 2. sıraya yerleşirken ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u yeni bölümüyle 3,58'de kaldı. Yani özet, rakip dizinin yeni bölümünü 1,16 puan farkla geçti.

Altı Üstü İstanbul'un özeti ise ABC1'de 3,67 ile 7. oldu. Geçen hafta derbi akşamında 2,82'ye inen özet 0,85 puan toparlandı.

Salı: 4 dizi iptal edildi, listeye yalnızca Tuzlu Kahve'nin tekrarı girebildi.

Salı: 4 dizi iptal edildi, listeye yalnızca Tuzlu Kahve'nin tekrarı girebildi.

Galatasaray-Stuttgart maçının ABC1'de 18,76 aldığı 3 Kasım akşamı TRT 1, Mehmed: Fetihler Sultanı yerine maçı yayınladı. Rakip kanallar da Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Haysiyet'in yeni bölümlerini iptal edip tekrar bölümleri ekrana getirdi. Star TV'nin Tuzlu Kahve'si tekrar bölümüyle 2,55 alıp 8. sıraya girdi.

Geçen salı ise üç dizinin özeti birden listedeydi: Tuzlu Kahve 4,63, Haysiyet 3,13, Anne Yarısı 3,00.

Çarşamba: Maç gecesinde Sevdan Bir Ateş'in özeti öne geçti, Yeraltı'nınki 0,78 puan kaybetti.

Çarşamba: Maç gecesinde Sevdan Bir Ateş'in özeti öne geçti, Yeraltı'nınki 0,78 puan kaybetti.

Fenerbahçe-Liverpool maçının ABC1'de 17,94 aldığı 4 Kasım akşamı, Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i özetiyle 4,32 alıp 5. sıraya yerleşti. NOW'un Yeraltı'sının özeti ise 4,16 ile 7. oldu.

Geçen hafta 4,94 ile özet yarışında ikinci olan Yeraltı, bir haftada 0,78 puan kaybetti ve haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Sevdan Bir Ateş'in özeti ise 4,40'tan 4,32'ye inerek yalnızca 0,08 puan geriledi.

Perşembe: İki Avrupa maçının gölgesinde hiçbir dizinin özeti ilk 10'a giremedi.

Perşembe: İki Avrupa maçının gölgesinde hiçbir dizinin özeti ilk 10'a giremedi.

5 Kasım akşamı TRT 1'deki Trabzonspor-Freiburg ve Celtic-Beşiktaş maçları ABC1'de 9,28 ve 8,84 ile ilk iki sırayı aldı. Bayram haftası ekrana gelmeyen Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk ise yeni bölümleriyle geri döndü.

Geçen hafta 3,38 ile 6. sırada olan Güneşin Doğduğu Yer'in özeti bu kez ABC1'de ilk 10'un dışında kaldı. Özet Total'de 3,36 ile 10. sıraya tutundu, Halef'in özeti de AB'de 2,46 ile 9. oldu.

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Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,48 ile üçüncü haftadır zirvede, Nursema'nın dönüş bölümünün özeti 4,40'a çıktı.

Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,48 ile üçüncü haftadır zirvede, Nursema'nın dönüş bölümünün özeti 4,40'a çıktı.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i 6 Kasım akşamı özetiyle 5,48 aldı ve günün 3. sırasına yerleşti. Dizinin özeti son üç haftada 5,02, 5,32 ve 5,48 alarak hem yükseldi hem de her hafta zirvede yer aldı.

Bu rakam, haftanın 10 dizisinin yeni bölümünden de yüksek: Teşkilat (4,86), Güller ve Günahlar (4,74), Güneşin Doğduğu Yer (4,43), Sevdiğim Sensin (3,96), Gönül Dağı (3,85), Başkalarının Hayatı (3,82), Halef: Köklerin Çağrısı (3,37), Evlilik Güzeldir (3,00), Muhtemel Aşk (2,53) ve Sevdam Karadeniz (0,88).

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti ise 'Nursema' Ceren Karakoç'un geri döndüğü bölümün özetiyle 4,40 alıp 5. oldu. Geçen hafta yeni bölüm yayınlamayan dizinin son özeti 23 Ekim'de 3,27'de kalmıştı. Aradaki fark 1,13 puan.

Cumartesi: Güller ve Günahlar'ın özeti 8., Gönül Dağı'nınki 10. sırada.

Cumartesi: Güller ve Günahlar'ın özeti 8., Gönül Dağı'nınki 10. sırada.

Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı 7 Kasım akşamı özetiyle 2,45 alıp 8. sıraya yerleşti. Geçen cumartesi tekrar yayınlayan dizinin özeti, 24 Ekim'deki 2,31'lik sonucunu 0,14 puan yukarı taşıdı.

TRT 1'in Gönül Dağı'sının özeti 1,96 ile 10. oldu ve geçen haftaki 1,89'u 0,07 puan geçti. Star TV'nin Başkalarının Hayatı ise yeni bölümüyle 3,82 alıp 4. sıraya yerleşse de özeti ilk 10'a giremedi.

Pazar: Ömür Usta'nın özeti, Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünün yalnızca 0,01 puan gerisinde kaldı.

Pazar: Ömür Usta'nın özeti, Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünün yalnızca 0,01 puan gerisinde kaldı.

NOW'un Ömür Usta'sı 8 Kasım akşamı özetiyle 4,73 alıp 4. sıraya yerleşti. Dizinin özeti son üç haftada 4,17, 4,38 ve 4,73 alarak her hafta yükseldi.

Bu rakam, bir gün önce Güller ve Günahlar'ın yeni bölümüyle aldığı 4,74'ün yalnızca 0,01 puan gerisinde kaldı. Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdiğim Sensin dahil 8 dizinin yeni bölümünü ise geride bıraktı.

Kanal D'nin Daha 17'si özetiyle 3,85 alıp 6., TRT 1'in Teşkilat'ı ise 1,96 ile 10. oldu. Daha 17'nin özeti geçen haftaki 3,85'i korurken Teşkilat'ın özeti 2,36'dan 1,96'ya indi.

İşte 2-8 Kasım haftasında özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una giren diziler:

1. Taşacak Bu Deniz - 5,48 (Cuma, 3.)

2. Uzak Şehir - 5,37 (Pazartesi, 3.)

3. Ömür Usta - 4,73 (Pazar, 4.)

4. Kızılcık Şerbeti - 4,40 (Cuma, 5.)

5. Sevdan Bir Ateş - 4,32 (Çarşamba, 5.)

6. Yeraltı - 4,16 (Çarşamba, 7.)

7. Daha 17 - 3,85 (Pazar, 6.)

8. Altı Üstü İstanbul - 3,67 (Pazartesi, 7.)

9. Güller ve Günahlar - 2,45 (Cumartesi, 8.)

10. Gönül Dağı - 1,96 (Cumartesi, 10.)

11. Teşkilat - 1,96 (Pazar, 10.)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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