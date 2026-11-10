4 Dizinin İptal Edildiği Hafta Özeti En Çok Reyting Alan Diziler Hangileri Oldu?
2-8 Kasım haftasında Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı maç akşamı iptal edildi, Sevdam Karadeniz ise final yaptı. Buna rağmen 11 dizi özetiyle ABC1 ilk 10'una girdi. Taşacak Bu Deniz’in özeti 5,48 ile üst üste üçüncü hafta zirvede kaldı. Uzak Şehir’in özeti de AB’de Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümünü 1,16 puan farkla geçti.
4 dizi iptal edildi, Sevdam Karadeniz final yaptı!
Pazartesi: Uzak Şehir'in özeti 5,37 ile 3. sıraya yükseldi, AB'de rakibinin yeni bölümünü geride bıraktı.
Salı: 4 dizi iptal edildi, listeye yalnızca Tuzlu Kahve'nin tekrarı girebildi.
Çarşamba: Maç gecesinde Sevdan Bir Ateş'in özeti öne geçti, Yeraltı'nınki 0,78 puan kaybetti.
Perşembe: İki Avrupa maçının gölgesinde hiçbir dizinin özeti ilk 10'a giremedi.
Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,48 ile üçüncü haftadır zirvede, Nursema'nın dönüş bölümünün özeti 4,40'a çıktı.
Cumartesi: Güller ve Günahlar'ın özeti 8., Gönül Dağı'nınki 10. sırada.
Pazar: Ömür Usta'nın özeti, Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünün yalnızca 0,01 puan gerisinde kaldı.
İşte 2-8 Kasım haftasında özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una giren diziler:
1. Taşacak Bu Deniz - 5,48 (Cuma, 3.)
2. Uzak Şehir - 5,37 (Pazartesi, 3.)
3. Ömür Usta - 4,73 (Pazar, 4.)
4. Kızılcık Şerbeti - 4,40 (Cuma, 5.)
5. Sevdan Bir Ateş - 4,32 (Çarşamba, 5.)
6. Yeraltı - 4,16 (Çarşamba, 7.)
7. Daha 17 - 3,85 (Pazar, 6.)
8. Altı Üstü İstanbul - 3,67 (Pazartesi, 7.)
9. Güller ve Günahlar - 2,45 (Cumartesi, 8.)
10. Gönül Dağı - 1,96 (Cumartesi, 10.)
11. Teşkilat - 1,96 (Pazar, 10.)
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