22 Diziden 6'sı İptal Edildi: Bu Hafta Özeti En Çok İzlenen Diziler

Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen 29 Ekim akşamı NOW, Halef yerine Atatürk 2 filmini, Show TV ise Muhtemel Aşk yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı yayınladı. Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i de tekrar bölümle ekrana geldi ve 2,80 ile 8. sırada kaldı.

Akşamın yeni bölümle gelen tek perşembe dizisi Güneşin Doğduğu Yer oldu. ATV dizisinin özeti 3,38 ile 6. sıraya yerleşti, geçen haftaki 3,01'lik sonucunu da 0,37 puan yukarı taşıdı.