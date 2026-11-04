22 Diziden 6'sı İptal Edildi: Bu Hafta Özeti En Çok İzlenen Diziler
26 Ekim-1 Kasım haftasında prime time'da yarışan 22 diziden 6'sı yeni bölümle ekrana gelmedi. Buna rağmen özet yarışı durmadı ve 13 dizi özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una girdi. Haftanın en yüksek özetini 5,32 ile Taşacak Bu Deniz aldı.
Kaynak: TİAK (20+ABC1)
Cumhuriyet Bayramı haftasında 6 dizi yeni bölümle ekrana gelmedi, buna rağmen 13 dizi özetiyle ilk 10'a girdi.
Pazartesi: Derbi akşamında Uzak Şehir'in özeti 4. sıraya yükseldi, Altı Üstü İstanbul'unki 8. sıraya indi.
Salı: Tuzlu Kahve'nin özeti, Mehmed: Fetihler Sultanı ile Haysiyet'in yeni bölümlerini geride bıraktı.
Çarşamba: Yeraltı'nın özeti 4,94 ile 3. sırada, Sevdan Bir Ateş'in özeti toparlandı.
Perşembe: Rakipleri ekrana gelmeyince Güneşin Doğduğu Yer'in özeti 6. sıraya çıktı.
Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,32 ile günün 2. sırasında, Kızılcık Şerbeti tekrarla 6. oldu.
Cumartesi: Gönül Dağı'nın özeti listeye döndü, iki dizinin tekrarı da ilk 10'da.
Pazar: Üç dizinin özeti yine ilk 10'da, Ömür Usta önde.
İşte 26 Ekim-1 Kasım haftasında özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una giren diziler:
1. Taşacak Bu Deniz - 5,32 (Cuma, 2.)
2. Yeraltı - 4,94 (Çarşamba, 3.)
3. Tuzlu Kahve - 4,63 (Salı, 4.)
4. Sevdan Bir Ateş - 4,40 (Çarşamba, 5.)
5. Ömür Usta - 4,38 (Pazar, 5.)
6. Uzak Şehir - 4,33 (Pazartesi, 4.)
7. Daha 17 - 3,85 (Pazar, 6.)
8. Güneşin Doğduğu Yer - 3,38 (Perşembe, 6.)
9. Haysiyet - 3,13 (Salı, 9.)
10. Anne Yarısı - 3,00 (Salı, 10.)
11. Altı Üstü İstanbul - 2,82 (Pazartesi, 8.)
12. Teşkilat - 2,36 (Pazar, 10.)
13. Gönül Dağı - 1,89 (Cumartesi, 9.)
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