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22 Diziden 6'sı İptal Edildi: Bu Hafta Özeti En Çok İzlenen Diziler

22 Diziden 6'sı İptal Edildi: Bu Hafta Özeti En Çok İzlenen Diziler

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 13:27
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26 Ekim-1 Kasım haftasında prime time'da yarışan 22 diziden 6'sı yeni bölümle ekrana gelmedi. Buna rağmen özet yarışı durmadı ve 13 dizi özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una girdi. Haftanın en yüksek özetini 5,32 ile Taşacak Bu Deniz aldı.

Kaynak: TİAK (20+ABC1)

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Cumhuriyet Bayramı haftasında 6 dizi yeni bölümle ekrana gelmedi, buna rağmen 13 dizi özetiyle ilk 10'a girdi.

Cumhuriyet Bayramı haftasında 6 dizi yeni bölümle ekrana gelmedi, buna rağmen 13 dizi özetiyle ilk 10'a girdi.

Perşembe akşamı Halef: Köklerin Çağrısı ve Muhtemel Aşk yayınlanmadı, Sevdiğim Sensin ise tekrar bölümle ekrana geldi. Cuma Kızılcık Şerbeti, cumartesi de Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar yeni bölümlerini yayınlamadı.

Yedi günlük ABC1 ilk 10 listelerindeki 70 sıranın 13'ünü dizi özetleri aldı. Yeni bölümü yayınlanmayan 6 diziden 4'ü ise tekrar bölümleriyle listeye girdi.

Pazartesi: Derbi akşamında Uzak Şehir'in özeti 4. sıraya yükseldi, Altı Üstü İstanbul'unki 8. sıraya indi.

Pazartesi: Derbi akşamında Uzak Şehir'in özeti 4. sıraya yükseldi, Altı Üstü İstanbul'unki 8. sıraya indi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı 26 Ekim akşamı Kanal D'nin Uzak Şehir'i özetiyle 4,33 alıp günün 4. sırasına yerleşti. Geçen hafta 3,26 ile 7. sırada kalan özet, bir haftada 1,07 puan kazandı.

ATV'nin Altı Üstü İstanbul'unda ise tablo tersine döndü. Geçen hafta 3,83 ile 4. sıradaki özet, bu kez 2,82 ile 8. sıraya geriledi ve haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Üstelik dizinin yeni bölümü 4,67 aldı ve rakibinin özetinin yalnızca 0,34 puan önünde kaldı.

Salı: Tuzlu Kahve'nin özeti, Mehmed: Fetihler Sultanı ile Haysiyet'in yeni bölümlerini geride bıraktı.

Salı: Tuzlu Kahve'nin özeti, Mehmed: Fetihler Sultanı ile Haysiyet'in yeni bölümlerini geride bıraktı.

27 Ekim akşamı Star TV'nin Tuzlu Kahve'si özetiyle 4,63 alıp 4. sıraya yerleşti. Aynı akşam TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle 4,29 alarak 5., Kanal D'nin Haysiyet'i ise 4,28 ile 6. sırada kaldı. Geçen hafta 3,39 alan özet, 1,24 puanlık artışla haftanın en çok yükselen özeti oldu.

Salı, listeye üç özetin girdiği iki akşamdan biri oldu: Haysiyet'in özeti 3,13 ile 9., NOW'un Anne Yarısı'nın özeti ise 3,00 ile 10. sıraya yerleşti. İki özet de geçen hafta listede yoktu.

Çarşamba: Yeraltı'nın özeti 4,94 ile 3. sırada, Sevdan Bir Ateş'in özeti toparlandı.

Çarşamba: Yeraltı'nın özeti 4,94 ile 3. sırada, Sevdan Bir Ateş'in özeti toparlandı.

NOW'un Yeraltı'sı 28 Ekim akşamı özetiyle 4,94 alıp 3. oldu. Bu rakam, Teşkilat (4,68) ve Anne Yarısı (4,86) dahil 8 dizinin bu haftaki yeni bölümünden yüksek. Geçen hafta özetiyle 1,20 puan kaybeden Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i ise bu kez 1,21 puan kazanarak 4,40'a çıktı ve 5. sıraya yerleşti.

Perşembe: Rakipleri ekrana gelmeyince Güneşin Doğduğu Yer'in özeti 6. sıraya çıktı.

Perşembe: Rakipleri ekrana gelmeyince Güneşin Doğduğu Yer'in özeti 6. sıraya çıktı.

Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen 29 Ekim akşamı NOW, Halef yerine Atatürk 2 filmini, Show TV ise Muhtemel Aşk yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı yayınladı. Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i de tekrar bölümle ekrana geldi ve 2,80 ile 8. sırada kaldı.

Akşamın yeni bölümle gelen tek perşembe dizisi Güneşin Doğduğu Yer oldu. ATV dizisinin özeti 3,38 ile 6. sıraya yerleşti, geçen haftaki 3,01'lik sonucunu da 0,37 puan yukarı taşıdı.

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Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,32 ile günün 2. sırasında, Kızılcık Şerbeti tekrarla 6. oldu.

Cuma: Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,32 ile günün 2. sırasında, Kızılcık Şerbeti tekrarla 6. oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümle ekrana gelmediği 30 Ekim akşamı TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i özetiyle 5,32 aldı ve günün 2. sırasına yerleşti. Böylece üst üste ikinci hafta özet yarışının zirvesinde yer aldı.

Bu rakam, haftanın 8 dizisinin yeni bölümünden yüksek: Anne Yarısı (4,86), Teşkilat (4,68), Altı Üstü İstanbul (4,67), Mehmed: Fetihler Sultanı (4,29), Haysiyet (4,28), Gönül Dağı (4,16), Evlilik Güzeldir (2,38) ve Sevdam Karadeniz (1,01). Show TV'nin ekrana getirdiği Kızılcık Şerbeti tekrarı ise 3,24 ile 6. sırada kaldı.

Cumartesi: Gönül Dağı'nın özeti listeye döndü, iki dizinin tekrarı da ilk 10'da.

Cumartesi: Gönül Dağı'nın özeti listeye döndü, iki dizinin tekrarı da ilk 10'da.

TRT 1'in Gönül Dağı'sı 31 Ekim akşamı özetiyle 1,89 alıp 9. sıraya yerleşti. Geçen hafta ilk 10'un dışında kalan özet bu kez listeye geri döndü.

Yeni bölüm yerine tekrarla ekrana gelen Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı 2,19 ile 8., Star TV'nin Başkalarının Hayatı ise 1,78 ile 10. oldu. Geçen hafta iki dizi de özetleriyle listedeydi.

Pazar: Üç dizinin özeti yine ilk 10'da, Ömür Usta önde.

Pazar: Üç dizinin özeti yine ilk 10'da, Ömür Usta önde.

1 Kasım akşamı NOW'un Ömür Usta'sı özetiyle 4,38 alıp 5., Kanal D'nin Daha 17'si 3,85 ile 6. oldu. TRT 1'in Teşkilat'ının özeti ise 2,36 ile listeye 10. sıradan tutundu.

Ömür Usta'nın özeti geçen haftaki 4,17'lik sonucunu 0,21 puan yukarı taşırken Daha 17'nin özeti 3,91'den 3,85'e indi.

İşte 26 Ekim-1 Kasım haftasında özetiyle günlük ABC1 ilk 10'una giren diziler:

1. Taşacak Bu Deniz - 5,32 (Cuma, 2.)

2. Yeraltı - 4,94 (Çarşamba, 3.)

3. Tuzlu Kahve - 4,63 (Salı, 4.)

4. Sevdan Bir Ateş - 4,40 (Çarşamba, 5.)

5. Ömür Usta - 4,38 (Pazar, 5.)

6. Uzak Şehir - 4,33 (Pazartesi, 4.)

7. Daha 17 - 3,85 (Pazar, 6.)

8. Güneşin Doğduğu Yer - 3,38 (Perşembe, 6.)

9. Haysiyet - 3,13 (Salı, 9.)

10. Anne Yarısı - 3,00 (Salı, 10.)

11. Altı Üstü İstanbul - 2,82 (Pazartesi, 8.)

12. Teşkilat - 2,36 (Pazar, 10.)

13. Gönül Dağı - 1,89 (Cumartesi, 9.)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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