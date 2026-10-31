Şerbo İptal Edilince Taşacak Bu Deniz Sezon Rekorunu Kırdı: 30 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim Cuma akşamı 2. sezonun 5. bölümüyle ekrana geldi. Dizi Total'de 11,52, AB'de 9,11, ABC1'de ise 11,12 reyting alarak üç kategoride de birinci oldu.

Geçen cuma üç kategoride de düşüş yaşayan dizi, bu kez güçlü bir dönüş yaptı. Taşacak Bu Deniz, 23 Ekim'deki bölüme göre Total'de 1,71, AB'de 1,28, ABC1'de ise 1,43 puan yükseldi.

Üstelik bu sıçrama, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümle ekrana gelmediği bir akşama denk geldi. Cuma akşamı yeni bölümüyle yarışan tek dizi olan Taşacak Bu Deniz, rakipsiz kalmanın avantajını rakamlara da yansıttı.