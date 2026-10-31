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Şerbo İptal Edilince Taşacak Bu Deniz Sezon Rekorunu Kırdı: 30 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Şerbo İptal Edilince Taşacak Bu Deniz Sezon Rekorunu Kırdı: 30 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 11:08
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30 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu. 

Kızılcık Şerbeti Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tekrar bölümle ekrana gelince Taşacak Bu Deniz cuma akşamı yeni bölümüyle yarışan tek dizi oldu. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, Total’de 11,52, AB’de 9,11, ABC1'de 11,12 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti. Kızılcık Şerbeti’nin tekrarı ise Total’de 8. sırada kaldı.

İşte 30 Ekim Cuma reyting sonuçları...

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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 5. bölümüyle Total'de 11,52 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti.

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 5. bölümüyle Total'de 11,52 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim Cuma akşamı 2. sezonun 5. bölümüyle ekrana geldi. Dizi Total'de 11,52, AB'de 9,11, ABC1'de ise 11,12 reyting alarak üç kategoride de birinci oldu.

Geçen cuma üç kategoride de düşüş yaşayan dizi, bu kez güçlü bir dönüş yaptı. Taşacak Bu Deniz, 23 Ekim'deki bölüme göre Total'de 1,71, AB'de 1,28, ABC1'de ise 1,43 puan yükseldi.

Üstelik bu sıçrama, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümle ekrana gelmediği bir akşama denk geldi. Cuma akşamı yeni bölümüyle yarışan tek dizi olan Taşacak Bu Deniz, rakipsiz kalmanın avantajını rakamlara da yansıttı.

Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile 2. sezonun en yüksek reytingleri geldi.

Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile 2. sezonun en yüksek reytingleri geldi.

Bu sonuç, dizinin yeni sezondaki en yüksek reytingi oldu. Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim'deki sezon açılışında Belçika-Türkiye maçına rağmen Total'de 10,13 almış, sonraki üç bölümde ise 9,47, 9,95 ve 9,81'lik sonuçlarla 10 barajının altında kalmıştı.

ABC1'de de tablo benzer: sezon açılışındaki 10,36 bu hafta 11,12 ile geride kaldı. AB'de ise dizi 9,11 ile sezon açılışındaki 9,44'ün gerisinde kalsa da üç bölüm üst üste gerilemenin ardından yeniden 9 bandına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü Total'de 3,28 ile 8. sırada kaldı.

Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü Total'de 3,28 ile 8. sırada kaldı.

Cuma akşamlarının diğer iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti ise bu hafta yeni bölümle ekrana gelmedi. Nursema'nın geri döneceği 145. bölümün ertelenmesine gün içinde yeterli reklam alınamamasının neden olduğu öne sürülmüştü; yapımcı Gold Film ise ertelemenin nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.

Show TV'nin ekrana getirdiği tekrar bölüm Total'de 3,28 ile 8., AB'de 3,01 ile 5., ABC1'de ise 3,24 ile 6. sırada yer aldı. Geçen hafta yeni bölümüyle Total'de 6,08 alan dizi, Taşacak Bu Deniz'in 3,73 puan gerisindeydi; bu hafta iki dizi arasındaki fark 8,24 puana çıktı.

Öte yandan ATV'nin Altı Üstü İstanbul tekrarı Total'de 2,09 ile 13., NOW'un Yeraltı tekrarı ise 1,84 ile 14. sırada kaldı. Gözler şimdi Nursema'nın dönüş bölümünün yayınlanacağı 6 Kasım Cuma akşamına çevrildi.

İşte 30 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz (2. sezon 5. bölüm)

TOTAL: 11,52 (1)

AB: 9,11 (1)

ABC1: 11,12 (1)

Kızılcık Şerbeti (tekrar)

TOTAL: 3,28 (8)

AB: 3,01 (5)

ABC1: 3,24 (6)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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