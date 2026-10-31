Şerbo İptal Edilince Taşacak Bu Deniz Sezon Rekorunu Kırdı: 30 Ekim Cuma Reyting Sonuçları
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30 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tekrar bölümle ekrana gelince Taşacak Bu Deniz cuma akşamı yeni bölümüyle yarışan tek dizi oldu. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, Total’de 11,52, AB’de 9,11, ABC1'de 11,12 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti. Kızılcık Şerbeti’nin tekrarı ise Total’de 8. sırada kaldı.
İşte 30 Ekim Cuma reyting sonuçları...
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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 5. bölümüyle Total'de 11,52 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti.
Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile 2. sezonun en yüksek reytingleri geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü Total'de 3,28 ile 8. sırada kaldı.
İşte 30 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Taşacak Bu Deniz (2. sezon 5. bölüm)
TOTAL: 11,52 (1)
AB: 9,11 (1)
ABC1: 11,12 (1)
Kızılcık Şerbeti (tekrar)
TOTAL: 3,28 (8)
AB: 3,01 (5)
ABC1: 3,24 (6)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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